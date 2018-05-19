19 Mayıs 2018 Cumartesi5 Ramazan 1439
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Kongre harekete geçti! Türkiye'ye satmayacaklar

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ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’dan sonra Temsilciler Meclisi’nde de Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışını bloke etmeye yönelik bir yasa tasarısı hazırlandı.
Kongre harekete geçti! Türkiye'ye satmayacaklar
Kongre harekete geçti! Türkiye'ye satmayacaklar Kongre harekete geçti! Türkiye'ye satmayacaklar Kongre harekete geçti! Türkiye'ye satmayacaklar

Dış İlişkiler Komitesi üyesi Demokrat David Cicilliene geçen yıl yaptığı F-35 satışının bloke edilmesine yönelik çabasını yenilerken girişime Cumhuriyetçi Ted Yoho, Gus Lirakis ve Robert Aderholt ile Demokrat John Sarbanes, Frank Pallone ve Jim McGovern destek verdi. 

Tasarı, Başkan Trump’tan Türkiye’nin NATO’nun ortak çalışabilirliğine hasar vermediği, NATO’ya ait unsurları düşman aktörlere ifşa etmediği, NATO ülkelerinin güvenliğine zarar vermediği konusunda güvence vermesini, aksi halde F-35 satışının bloke edilmesini öngörüyor. Tasarıyla Rusya’dan S-400 füze sistemi alan Türkiye’ye baskı hedefleniyor.

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