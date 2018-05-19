Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı!

Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği ve AK Parti tarafından eleştiri alan, "Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek" sözlerine, Ahmet Özal'dan açıklama geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın, Muharrem İnce'nin, "Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek" sözlerine ilişkin mesajını köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Merhum Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’dan bir mesaj aldım.

Şöyle diyor:

Sayın Ahmet Hakan... Geçen gün bir televizyon programında Sayın Muharrem İnce’yi izledim. Sayın İnce’nin söyledikleriyle ilgili olarak bazı gazete ve televizyonlarda hoş olmayan yorumlar gördüm.

Sayın İnce, “Demirel de, Özal da tüm siyasetçiler gibi seçimle gelir seçimle gider” demek istemiştir. Bu gayet nettir. Ama buna rağmen “Özal seçimle değil öldürülerek gitti. İnce, Erdoğan’ı tehdit ediyor” manasını çıkarmak abestir.

Bu abes yorumları üzülerek takip ettiğimi belirtiyorum ve tüm adaylara başarılar diliyorum.