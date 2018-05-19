Okullarda düzenlenen silahlı saldırılarla sık sık dünya kamuoyunun gündemine gelen ABD'de, 10 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan Teksas'ta Santa Fe Lisesi saldırısının ardından 24 saat bile geçmeden Georgia eyaletinde başka bir lisede silahlı saldırı meydana geldi.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Eyalete bağlı Clayton bölgesindeki Perry Öğrenme Merkezi adlı okulda meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Dün akşam bu okulda düzenlenen mezuniyet töreninin ardından öğrenciler ve veliler araçlarına doğru yürürken iki grup arasında tartışma çıktı. Okulun ortaklaşa kullandığı Mt. Zion Lisesi otoparkında silahlı saldırı gerçekleşti.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL
Olayın ardından polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ölen ve yaralanan kişinin kimliği ile saldırganın akıbeti konusunda açıklama yapılmadı.
Atlanta şehrinin 32 km güneyindeki Perry Öğrenme Merkezi, öğrencilerini geleneksel liselere bir alternatif olarak kariyer yapmak üzere eğitiyordu.
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ABD’de bir saldırı daha!
Okullarda düzenlenen silahlı saldırılarla sık sık dünya kamuoyunun gündemine gelen ABD'de, 10 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan Teksas'ta Santa Fe Lisesi saldırısının ardından 24 saat bile geçmeden Georgia eyaletinde başka bir lisede silahlı saldırı meydana geldi.
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