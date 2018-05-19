19 Mayıs 2018 Cumartesi5 Ramazan 1439
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Meteoroloji uyarıyor! Aman dikkat

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Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ile Tokat'ın doğusu, Sivas'ın kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji uyarıyor! Aman dikkat
Meteoroloji uyarıyor! Aman dikkat Meteoroloji uyarıyor! Aman dikkat Meteoroloji uyarıyor! Aman dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ile Tokat'ın doğusu, Sivas'ın kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 26 

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 35 

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36 

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 31 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 23 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 22 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 22 

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 32 

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