Çin'in ilk 'özel' roketi ateşlendi!

Çinli özel şirket OneSpace Technology tarafından geliştirilen "Chongqing Liangjiang Star" roketi, 17 Mayıs 2018'de başarılı bir şekilde fırlatıldı. Çinli araştırmacılar bu olayın, ülkedeki iddialı uzay araştırmaları açısından bir kilometre taşı olduğunu b

Pekin merkezli özel bir şirket olan OneSpace Technology tarafından geliştirilen "Chongqing Liangjiang Star" roketinin fırlatılması, resmi olmayan bir Çin roketinin yörüngeye başarılı bir şekilde ilk kez girmesi açısından özel bir anlam taşıyor.

Şirketin başkanı Ma Chao, "Roket, OneSpace tarafından geliştirilen katı yakıt motoru ile çalışmaktadır ve kontrol sistemleri kullanıcı talebine göre özelleştirilebilir, dünyadan 800 kilometrelik yörüngeye 100 kilogramlık bir yük yerleştirebilir" dedi.

Ma Chao knuşmasının devamında, "Roket, kablolu internet yerine kablosuz iletişim gibi enerji tasarrufu sağlayan teknolojiyi kullanıyor ve bu sayede yakıt maliyetlerini yaklaşık yüzde 30 oranında azaltıyor"açıklamasında bulundu.

Şirket kurucularından Shu Chang yaptığı açıklamada, 2019 yılında 10 fırlatma misyonu beklediklerini bildirdi. Shu ayrıca, "Umarım dünyanın en büyük Küp (küçük) uydu fırlatıcılarından biri olabiliriz" dedi.