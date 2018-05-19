19 Mayıs 2018 Cumartesi5 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:36Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:25Yatsı 22:06
    • 34°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 186,636 0.80
  • Dolar: 4,4877 0.73
  • Euro: 5,2816 0.43

Dünya bunu konuşuyor! Hesap vermeli

»
Dünya bunu konuşuyor! Hesap vermeli
Economist dergisi, Gazze'de İsrail askerlerinin 62 Filistinlinin şehit edildiği, 3000'e yakın kişiyi de yaraladığı saldırısını "İsrail Gazze'deki ölümlerin hesabını vermeli" başlıklı bir yazıda ele aldı.
Dünya bunu konuşuyor! Hesap vermeli Dünya bunu konuşuyor! Hesap vermeli Dünya bunu konuşuyor! Hesap vermeli

 

Dergi Gazze'nin, İsrail'in, Mısır'ın, hatta Filistin Yönetimi'nin sorumluluğunu almak istemediği bir yer olduğunu söylerken, "Bazen zehir roketler ya da topyekun bir savaşı kışkırtan diğer saldırılarla dışarı çıkıyor ve işte o zaman dünya dikkat etmek zorunda kalıyor"diyor.

14 Mayıs'ta böyle bir anın yaşandığını belirten dergi İsrailli askerleri Filistinli göstericileri öldürürken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gerçeküstü bir şekilde ABD'nin Kudüs'te yeni büyükelçiliğini açmasını "barış için harika bir gün" diyerek iftihar ettiğini aktarıyor.

Dergi şöyle devam ediyor: "Çok sayıda ülke İsrail'i kınadı, birkaçı diplomatlarını geri çekti. Bazıları İsrail'i savaş suçu işlemekle itham etti. Diğerleri de Donald Trump'ı büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak çatışmalara yol açmakla suçladı. İsrail'i, güçlü olan tarafı daha yüksek standartlarla yargılamak kesinlikle doğru."

"GAZZE BİR HAPİSHANE"

Gazze ve İsrail arasındaki sınırın normal bir sınır olmadığını söyleyen dergi "Gazze bir hapishane, bir devlet değil" diyor ve 365 kilometrekarelik bir alanda iki milyon kişinin yaşadığı Gazze'nin dünyanın en kalabalık ve perişan yerlerinden biri olduğunu vurguluyor.

Bölgede, ilaç ve elektrik sıkıntısı yaşandığı, çeşme suyunun içilemediği, temizlenemeyen kanalizasyonun denize pompalandığı kaydediliyor. Yüzde 44'le dünyanın en büyük işsizlik oranının olduğu bölgede ayrıca Hamas ve İsrail arasında 2007'den bu yana üç savaş yaşandığı hatırlatılıyor.

Bu trajedide birçok suçlu olduğunu söyleyen dergi şöyle devam ediyor; Bölgeden askerlerini 2005'te çeken İsrail artık Gazze'nin kendi sorunu olmadığını söylüyor. Ama hala Gazze'yi havadan, karadan ve denizden kontrol ediyor. Bir Filistinli, çiftçi olsa bile sınıra 300 metreden fazla yaklaştığında vurulabiliyor. İsrail, mal girişini kısıtlıyor. Sadece çok az sayıda Filistinli örneğin tedavi için bölge dışına çıkabiliyor. İsrailli generaller uzun süredir bölge ekonomisinin çökmesine izin verilmemesi uyarısı yaptı. Netanyahu genelde bu uyarıları dinlemiyor. Mısır da ayrıca bu sefalete katkıda bulunuyor. Sina'ya açılan Refah kapısı bir başka kurtuluş supabı. Ama bu yılın ilk dört ayında sadece 17 gün açık kaldı."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ağzında bir bakla varAğzında bir bakla varArap birliği toplantısıyla ilgili “kamuoyunun bilmediği “olumlu gelişmeler yaşanıyor” diyen Netanyahu‘nun keyfi yerinde...
Pakistan ve Hindistan arasında çatışma: 7 ölü!Pakistan ve Hindistan arasında çatışma: 7 ölü!Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada bir Hint askeri ile 6 sivilin öldüğü bildirildi.
Dünya bunu konuşuyor! Hesap vermeliDünya bunu konuşuyor! Hesap vermeliEconomist dergisi, Gazze'de İsrail askerlerinin 62 Filistinlinin şehit edildiği, 3000'e yakın kişiyi de yaraladığı saldırısını "İsrail Gazze'deki ölümlerin hesabını vermeli" başlıklı bir yazıda ele aldı.
Almanya'da çifte standart! Erdoğan olunca...Almanya'da çifte standart! Erdoğan olunca...Almanya'nın köklü gazetelerinden olan Süddeutsche Zeitung'un karikatüristi Dieter Hanitzsch İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir karikatürünü çizince, Yahudi düşmanlığıyla suçlanarak gazetedeki işine son verildi.
Çin'in ilk 'özel' roketi ateşlendi!Çin'in ilk 'özel' roketi ateşlendi!Çinli özel şirket OneSpace Technology tarafından geliştirilen "Chongqing Liangjiang Star" roketi, 17 Mayıs 2018'de başarılı bir şekilde fırlatıldı. Çinli araştırmacılar bu olayın, ülkedeki iddialı uzay araştırmaları açısından bir kilometre taşı olduğunu b
Azerbaycan'dan Rusya'ya Ermenistan tepkisiAzerbaycan'dan Rusya'ya Ermenistan tepkisiAzerbaycan, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'ın sözde yöneticisi ile aynı toplantıda yer alması dolayısıyla Rusya'ya diplomatik yollardan itirazda bulunacak.
  • "Fiyatı iki katına çıkarın"19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:02
  • ABD’de bir saldırı daha!19 Mayıs 2018 Cumartesi 08:35
  • Bu 6’ncı Ramazan! Hayati tehlikesine rağmen zindanda..19 Mayıs 2018 Cumartesi 08:20
  • Gazze katliamı New York'ta protesto edildi19 Mayıs 2018 Cumartesi 06:40
  • Küba'da yolcu uçağı düştü!18 Mayıs 2018 Cuma 21:40
  • ABD'de korkunç saldırı!18 Mayıs 2018 Cuma 18:20
  • Yine Starbucks yine skandal!18 Mayıs 2018 Cuma 13:52
  • Karar verildi!İran BAE'ye 18 milyar dolar ödeyecek18 Mayıs 2018 Cuma 13:20
  • Eski Rus ajan hastaneden taburcu edildi!18 Mayıs 2018 Cuma 13:14
  • Selman öldü iddialarına Suudi Arabistan'dan fotoğraflı cevap!18 Mayıs 2018 Cuma 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri