Pakistan ve Hindistan arasında çatışma: 7 ölü!

Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada bir Hint askeri ile 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Keşmir'de çıkan çatışmayla ilgili her iki ülkeden ayrı açıklama yapıldı. Pakistan ordusu, Hindistan askerlerinin açtığı ateş sonucu 10 Pakistanlı sivilin yaralandığını duyurup, Hint askerlerinin ateşine "misliyle" karşılık verildiğini kaydetti.

Hindistan ordusu ise kontrol hattındaki çatışmanın Pakistan tarafından başlatıldığını ileri sürerek, bir Hintli asker ile 6 sivilin hayatını kaybettiğini ve en az 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947'de Hindistan ile birleşmesine karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı, Hindistan ile birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947 yılında Keşmir yüzünden yaşandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit (halk oylaması) yapılmasını öngördü.

Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir'i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savundu.

Keşmir'in halen yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın ve yüzde 20'si de Çin'in kontrolünde bulunuyor.

Pakistan, Keşmir'in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan'da "Cammu Kes¸mir" olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda bulunuyor.