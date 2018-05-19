19 Mayıs 2018 Cumartesi5 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:36Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:25Yatsı 22:06
    • 35°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 186,636 0.80
  • Dolar: 4,4877 0.73
  • Euro: 5,2816 0.43

"Boş musun gelsene" dedikleri kadın...

»
Arabayla gezerken sokaktaki kadınlara laf atan tacizciler baltayı bu kez taşa vurdu. Otobüs durağında laf atarak taciz ettikleri kadın polis çıkınca kendilerini hakim karşısında buldu.
"Boş musun gelsene" dedikleri kadın...

İstanbul Bahçelievler Kocasinan polis karakolunda görev yapan polis memuresi G.Ö. 25.05.2017 günü mesai bitiminde evine gitmek için karakoldan çıktı. Polis memuru G.Ö., hemen karakolun yakınında bulunan otobüs durağında beklemeye başladı. O sırada Şirinevler istikametine doğru yol alan bir özel araç otobüs durağına yanaştı. Aracın sağ ön tarafında oturan şahıs camdan uzanarak durakta bekleyen G.Ö'ye hitaben, “Boş musun, gelsene” diyerek laf atınca Gamze Ö. “Gelin karakola gidelim” şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine araç uzaklaşarak gözden kayboldu.

LAF ATAN KADIN KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITTI

Birkaç dakika sonra da durağa doğru yaklaşan 20-25 yaşlarında bir kadın otobüs durağına doğru yaklaşırken G.Ö'ye ‘gel' diye el işareti yaptı. Kendisine el işareti yapan kadının yanına giden G.Ö., ‘Bana mı diyorsun' diye sorunca genç kadın “Hadi gelmiyor musun bizimle, sen boş değil misin? Hadi gel takılalım.” dedi. Bu sırada polis memuru az önce kendisine laf atılan aracın ileride park halinde beklediğini fark ederken şu cevabı verdi; “Gelin ben sizi gezdireyim karşıda karakol var” diyerek polis kimliğini gösterdi. Laf attıkları kadının polis olduğunu fark eden genç kadın geri giderken “Ne var bunda biz de polisiz, burada uyuşturucu konusuyla ilgili uygulama yapıyoruz.” diye cevap verdi. bunun üzerine polis memuru G.Ö., uzaklaşmaya çalışan genç kıza polis kimliğini göstermesini isteyince genç kız, “Of ya polisiz işte ya. Adım Ebru Kalak yaz bir yere sor” diyerek beklemekte olan araca bindi. G.Ö., de araca yaklaştığında az önce kendisine laf atan gençlerin araçta olduğunu fark edince araçtakilere kimlik sorunca araçtakiler gaza basarak oradan uzaklaştı.

BAŞKASININ SUÇUNU ÜSTLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aracın plakasını alan polis memuru G.Ö., kendisine laf atan iki gençten şikayetçi oldu. Plakadan yola çıkan polis kısa sürede iki tacizcinin kimliğini tespit ederek karakola ifadeye çağırdı. Tacizci garson Ahmet Akçay (26), polise ifade verdi. Şaka yapmak istediklerini söyleyen Akçay, pişman olduğunu ve özür dilemek istediğini söyledi. Akçay sevgilisi Ebru Türedi'yi(22) arayarak gelip laf atan Burçin'in yerine ifade vermesini istemişti. Ebru Türedi de, karakola gelerek o gün laf atan kişi olduğunu söyledi. Ancak gerçek teşhiste ortaya çıktı. Polis memuru G. Ö., kendisine laf atan kişinin Ebru Türedi olmadığını teşhis edince iki şüpheli itiraf etti. İfadelerinin ardından iki şüpheli serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından Ahmet Akçay hakkında ‘Cinsel taciz' suçundan 4 buçuk yıla kadar, başkasının yerine suçu üstlenen Ebru Türedi için de ‘Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 15.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine gelmeyen iki sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartılarak duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Son seçim anketi sonuçları hayli ilginç! Kim ne kadar oy alıyorSon seçim anketi sonuçları hayli ilginç! Kim ne kadar oy alıyorSon seçim anketini SONAR araştırma şirketi düzenledi. Anketin sonuçları hayli dikkat çekici. 26 ilde düzenlenen anketin sonucuna göre ilk turda seçim sonuçlanmıyor. Muharrem İnce ve Meral Akşener çok yakın oy oranlarına sahip. İşte son anketin detayları..
Saldırı hazırlığındaydılar! MİT tespit etti, F-16’lar vurduSaldırı hazırlığındaydılar! MİT tespit etti, F-16’lar vurduTunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilen terörist grubun, MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat desteğiyle tespit edildiği bildirildi.
"Boş musun gelsene" dedikleri kadın..."Boş musun gelsene" dedikleri kadın...Arabayla gezerken sokaktaki kadınlara laf atan tacizciler baltayı bu kez taşa vurdu. Otobüs durağında laf atarak taciz ettikleri kadın polis çıkınca kendilerini hakim karşısında buldu.
FETÖ elebaşının yeğeni: Haber geldi, her an...FETÖ elebaşının yeğeni: Haber geldi, her an...FETÖ/PDY üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda ByLock yazışmalarına yer verildi.
Bakanlık'tan 'İnce'ye fıstık cevabı! YakışmıyorBakanlık'tan 'İnce'ye fıstık cevabı! YakışmıyorGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de dile getirdiği "Antep fıstığı ithalatı yapılacağı" şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Kongre harekete geçti! Türkiye'ye satmayacaklarKongre harekete geçti! Türkiye'ye satmayacaklarABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’dan sonra Temsilciler Meclisi’nde de Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışını bloke etmeye yönelik bir yasa tasarısı hazırlandı.
  • Onlar da Kudüs'e elçiliklerini taşıyor19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:29
  • İşte Vahdettin tarafından Mustafa Kemal’e verilen Samsun talimatı19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:20
  • ABD'nin ünlü bombardıman uçakları rota değiştirdi!19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:00
  • Akılalmaz olay! Kafasında 40 yıl mermi ile yaşadı19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:40
  • Meteoroloji uyarıyor! Aman dikkat19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:20
  • Uyuşturucudan ceza alan ünlülerden yeni hamle!19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:00
  • ABD'den son dakika Suriye kararı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:57
  • Avrupa’yı yeniden korku sardı! Türkler geri döndü19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:40
  • Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:27
  • Vicdansız saldırı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri