"Boş musun gelsene" dedikleri kadın...

Arabayla gezerken sokaktaki kadınlara laf atan tacizciler baltayı bu kez taşa vurdu. Otobüs durağında laf atarak taciz ettikleri kadın polis çıkınca kendilerini hakim karşısında buldu.

İstanbul Bahçelievler Kocasinan polis karakolunda görev yapan polis memuresi G.Ö. 25.05.2017 günü mesai bitiminde evine gitmek için karakoldan çıktı. Polis memuru G.Ö., hemen karakolun yakınında bulunan otobüs durağında beklemeye başladı. O sırada Şirinevler istikametine doğru yol alan bir özel araç otobüs durağına yanaştı. Aracın sağ ön tarafında oturan şahıs camdan uzanarak durakta bekleyen G.Ö'ye hitaben, “Boş musun, gelsene” diyerek laf atınca Gamze Ö. “Gelin karakola gidelim” şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine araç uzaklaşarak gözden kayboldu.

LAF ATAN KADIN KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITTI

Birkaç dakika sonra da durağa doğru yaklaşan 20-25 yaşlarında bir kadın otobüs durağına doğru yaklaşırken G.Ö'ye ‘gel' diye el işareti yaptı. Kendisine el işareti yapan kadının yanına giden G.Ö., ‘Bana mı diyorsun' diye sorunca genç kadın “Hadi gelmiyor musun bizimle, sen boş değil misin? Hadi gel takılalım.” dedi. Bu sırada polis memuru az önce kendisine laf atılan aracın ileride park halinde beklediğini fark ederken şu cevabı verdi; “Gelin ben sizi gezdireyim karşıda karakol var” diyerek polis kimliğini gösterdi. Laf attıkları kadının polis olduğunu fark eden genç kadın geri giderken “Ne var bunda biz de polisiz, burada uyuşturucu konusuyla ilgili uygulama yapıyoruz.” diye cevap verdi. bunun üzerine polis memuru G.Ö., uzaklaşmaya çalışan genç kıza polis kimliğini göstermesini isteyince genç kız, “Of ya polisiz işte ya. Adım Ebru Kalak yaz bir yere sor” diyerek beklemekte olan araca bindi. G.Ö., de araca yaklaştığında az önce kendisine laf atan gençlerin araçta olduğunu fark edince araçtakilere kimlik sorunca araçtakiler gaza basarak oradan uzaklaştı.

BAŞKASININ SUÇUNU ÜSTLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aracın plakasını alan polis memuru G.Ö., kendisine laf atan iki gençten şikayetçi oldu. Plakadan yola çıkan polis kısa sürede iki tacizcinin kimliğini tespit ederek karakola ifadeye çağırdı. Tacizci garson Ahmet Akçay (26), polise ifade verdi. Şaka yapmak istediklerini söyleyen Akçay, pişman olduğunu ve özür dilemek istediğini söyledi. Akçay sevgilisi Ebru Türedi'yi(22) arayarak gelip laf atan Burçin'in yerine ifade vermesini istemişti. Ebru Türedi de, karakola gelerek o gün laf atan kişi olduğunu söyledi. Ancak gerçek teşhiste ortaya çıktı. Polis memuru G. Ö., kendisine laf atan kişinin Ebru Türedi olmadığını teşhis edince iki şüpheli itiraf etti. İfadelerinin ardından iki şüpheli serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından Ahmet Akçay hakkında ‘Cinsel taciz' suçundan 4 buçuk yıla kadar, başkasının yerine suçu üstlenen Ebru Türedi için de ‘Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 15.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine gelmeyen iki sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartılarak duruşma ileri bir tarihe ertelendi.