Karatay’dan oruç tutanlara 9 tavsiye içerlerse tüm günü dinç geçirirler

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayında oruç tutacak isimler için önemli tavsiyeler verdi. Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken yiyecekler, uzak durulması gereken besinlerle ilgili bilmediğimiz detayları Karatay açıkladı. İşte Canan Karatay'ın tavsiyeleri.
"Paça çorbası, işkembe, kelle paça çorbaları bol bol yenebilir"
''Köy tereyağında 2-3 yumurta sarısı ile birlikte yendiği zaman oruç tutanlar dinç kalır"
"Bol bol kemik suyu içsinler. İçerlerse tüm günü dinç geçirirler"
"Sahur kahvaltı demek. Kahvaltıyı çok iyi yapmalı. Yumurtası, tereyağı, zeytini, fındığı fıstığı, çayı ile mutlaka yapılması lazım"
"Ama çay şekersiz olacak, kahve, süt içildiği zaman şekersiz olacak"
"Bol su içilecek. Ramazandan önce vücudu hazırlamak lazım onun için vücudun suya çok ihtiyacı var"
"İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur. Susuzluk baş ağrısı yapar"