İnanlar İnşaat'ın patronuna suç duyurusu

İflasını isteyen İnanlar İnşaat’a ait Çekmeköy Terrace Koru sitesinden aldıkları evlerde dolandırıldıklarını iddia eden 16 kişi, nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu.

İnanlar İnşaat’ın projelerinden mağdur olanların sayısının 900 civarında olduğu belirtilen dilekçede, “Firma müşterilerine konut kredisi kullandırmak yerine, bankalardan proje kredisi kullanmayı tercih ederek müşterileri bankaların ipotekleriyle karşı karşıya bırakmıştır” denildi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Çekmeköy’de bulunan Terrace Koru sitesinden aldıkları evler nedeniyle mağdur olan 16 müşteki, Anadolu Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde taşınmazların üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir ve senetlere tedbir konulmasına yönelik talepleri de içeren tapu iptal ve tescil davası açtı.

Hürriyet'in haberine göre, bu süreçte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 16 mağdurun avukatları sıfatıyla Pende Üner Keskin ile Orhan Boran; Serdar İnan ve kardeşi Murat İnan, Arzu Fatma İnan, şirketin Genel Müdürü Dilber Gülsen Ramazanoğlu, Sinan Polat, Ayhan Bayraktar, Hasan Basri Canbazoğlu, Orhan Arslan hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: “İnanlar İnşaat’ın projelerinden biri olan Çekmeköy Terrace Koru sitesinden kredisiz satış sözleşmesi ile 16 müşteki 350-500 bin lira arasında değişen fiyatlarla senetle ev aldı.

EVLER BANKAYA İPOTEKLENDİ

Dairelerin yapımı tamamlandığında anahtarları teslim tutanaklarıyla birlikte sahiplerine teslim edildi. Bazıları evlerine yerleşirken bazıları da kiraya verdi. Tüm bunlara rağmen müştekilerin birçok kez talebine ve 16 evin ödemeleri yapılmasına rağmen İnanlar İnşaat tarafından tapu devirleri yapılmadı. Satış sözleşmesi imzalandıktan sonra İnanlar İnşaat, 16 müştekiye sattığı evlerin her birini en az 32 milyon lira değerinde bankalara ipotekledi. Bu nedenle müştekilerin satın aldıkları evlerine haciz işlemleri başlatıldı. İnanlar İnşaat tarafından mevzuata uygun şekilde davranılarak ‘ciro edilemez’ senet verilmesi gerekirken bunun yerine kanuna aykırı emre muharrer şekilde alınan senetler, Anadolu Bank Kurumsal Şubeye çekilen kredilerin teminatı olarak bırakıldı. Müştekiler ile şüpheliler arasında ev satışı için yapılan sözleşme sonrası evlerin ipotek edilmesi, bankaların ödeme yapılması için müştekileri aradığında ortaya çıktı.