Peygamber emanetine ziyaretçi akını

Cami bahçesinde Hırka-i Şerif'i görmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Restorasyon çalışmaları kısmen tamamlanan caminin ibadete açılışının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.
KOKUSUNU HİSSEDİYORUZ
Ailesi ile birlikle Hırka-i Şerif'i ziyarete gelen Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Sinan Yardım, ”Ramazan’a girdiğimiz bugünlerde içinde bulunduğumuz manevi duygular had safhada. Burada Peygamberimizin kokusunu hissediyorsunuz. İnşallah diğer kardeşlerimize de bu nasip olur” dedi.
ARİFE GÜNÜNE KADAR AÇIK
Hırka-i Şerif, hafta içi saat 10.00 ile 18.00 arası, hafta sonu ise 09.00 ile 18.00 arasında ziyaret edilebilecek. Ziyaret, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar devam edecek. Kadir Gecesi ise, teravih namazı sonrası sabah 02.30’a kadar görülebilecek.