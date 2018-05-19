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Ekonomiye 4 yeni teşvik!

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16 yaş ve üstü araçlara uygulanacak hurda indirimi vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayan binek ve ticari araçlarda 10 bin lira, 46 bin-80 bin lira arasındaki araçlarda 8 bin lira, 80 bin lirayı aşanlarda ise 3 bin lira olacak.
Ekonomiye 4 yeni teşvik!
Ekonomiye 4 yeni teşvik! Ekonomiye 4 yeni teşvik! Ekonomiye 4 yeni teşvik!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuoyunda “hurda araç teşviki” diye bilinen ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. 

31 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek uygulama ile 16 ve daha büyük yaştaki aracını hurdaya ayıranlara ÖTV indirimi yapılacak. Vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayan binek ve ticari araçlarda 10 bin lira indirim olacak. İndirim 46 bin-80 bin lira arasındaki araçlarda 8 bin lira, 80 bin lirayı aşanlarda ise 3 bin lira olarak uygulanacak. Otomobil ve arazi taşıtları dışında kalan ve yeni alınacak kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve panelvan cinsi araçlarda ise fiyat ayrımı yapılmaksızın 10 bin lira ÖTV indirimi yapılacak. Bakan Ağbal, teşvikten yararlanılabilmesi için, yeni alınacak aracın hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçla aynı cinsten olması gerektiğine işaret ederek “Örneğin, kamyonetini hurdaya ayıran bir kişi, yeni kamyonet alımında teşvikten yararlanacak. Diğer araçlar için de aynı kural geçerli” diye konuştu.

 

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Elinde 16 yaş üzerinde aracı olanların bu düzenlemeden nasıl yararlanacağını da anlatan Ağbal, şöyle devam etti: Vatandaşımız, elinde 16 yaşından büyük otomobil, arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüsü varsa, teşvikten yararlanmak için bu araçlarını öncelikle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Müdürlüklerine, büyükşehir belediyelerine, il özel idarelerine veya özel sektör tarafından işletilen Ömrünü Tamamlamış Araç Toplama Merkezlerine teslim edecek. Ayrıca, vatandaşlarımız araçlarını hurdaya ayırmak yerine doğrudan veya aracı ihracatçılar vasıtasıyla ihraç ederlerse de bu indirimden yararlanabilecek. Daha sonra bu yerlerden aldıkları belgeleri, trafik tescil kuruluşlarına verecekler ve araçlarının kayıt ve tescilinin silinmesini talep edecekler. Aracının kayıt ve tescilinin silindiğine dair belgeyi alan vatandaşlarımız, yeni araç alımı için otomotiv bayisine gittiğinde, bu belgeleri bayiye teslim edecek ve kendisinden, teşvik tutarı kadar kısmın tahsil edilmemesini talep edecek. Bayi de vatandaştan devlete yatırmak üzere tahsil edeceği vergilerden, teşvik tutarı kadar kısmını almayacak. Dolayısıyla vatandaşımızı uğraştırmayacağız. Bu işlemleri otomotiv bayileri yapacak. Vatandaşlarımız, hurdaya ayırma yerine ihraç etme seçeneğini tercih etmesi hâlinde de belgesini gümrük idaresinden alacak ve sonrasındaki işlemler aynı şekilde ilerleyecek.

1- HURDA FİYATLARI ARTACAK

Piyasada her ne kadar fiyatları 10 bin liraları bulan hatta geçen 16 yaş ve üzeri bakımlı ve TÜV’ü olan araçlar varsa da, hurda indiriminden yararlanabilecek, yürür durumda olmayan ve fiyatları bin 500 ile 3 bin 500 TL atasında değişen araçları da bulmak mümkün. Hurda indiriminin başlamasıyla bu tip araçların fiyatlarında da bin-bin 500 TL’lik artışlar olması bekleniyor.

PİYASA CANLANACAK

Bakan Ağbal, düzenleme ile otomotiv piyasasının canlanacağını, özellikle getirdikleri fiyat aralıkları sayesinde yerli üretimin destekleneceğini bildirdi. Bu düzenleme ile aynı zamanda can ve yol emniyetinin artacağının da altını çizen Ağbal “Ülkemizde 16 ve daha büyük yaşta 4,3 milyonu otomobil ve arazi taşıtı olmak üzere, yaklaşık 5,7 milyon bu madde kapsamına giren araç var. Burada kaç vatandaşımızın bu düzenlemeden yararlanacağını kestirmek zor” dedi. Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğu da, hurda indiriminin başlamış olmasının sektöre destek olacağını belirterek “Bu düzenlemenin 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde MTV’nin de yaşlı araç parkını gençleştirmeye hizmet edecek şekilde ele alınmasını ekliyoruz” diye konuştu.

2- İŞ YERİ SATIŞLARINDA KDV YÜZDE 18'DEN 8'E DÜŞTÜ

Konut satışlarının ardından iş yerinde de KDV oranı düşürüldü. Buna göre 31 Ekim tarihine kadar iş yeri satışlarında KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Benzer düzenlemeyi geçtiğimiz günlerde konut sektörü için yaptıklarını hatırlatan Bakan Ağbal “Bu düzenlemeyi de aynı şekilde iş yeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması amacıyla hayata geçirdik. Bu yolla örneğin, KDV dâhil 300 bin lira olan bir iş yerinin fiyatı KDV dahil 278 bin liraya düşmüş olacak. Bu örnekte, 22 bin lira vatandaşımızın cebinde kalacak” değerlendirmesinde bulundu.

3- ÇATIDAKİ ENERJİDEN ELDE EDİLEN GELİR SIFIR VERGİ

Çatısına koyduğu güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten ve ihtiyaç fazlası enerjiyi satanlara yönelik getirilen vergi teşvikinin detaylarını da paylaşan Ağbal, “Daha önce çıkardığımız kanunla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerine kurdukları, kurulu gücü azami 10 kilovata kadar olan ve yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son tedarik şirketine satanlar için gelir vergisi muafiyeti getirmiştik. Bu kişilerin üzerinde sadece yüzde 5 oranında gelir vergisi stopajı vardı. Şimdi de söz konusu kişilerden sadece gelir vergisi değil, stopaj da alınmamasını sağladık. Yani bu kişiler bu yolla yaptığı satışlardan hiç vergi ödemeyecek.” dedi.

4- KGF'DEN 35 MİLYAR LİRALIK YENİ KAYNAK

Kredi Garanti Fonu, Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan son protokolle birlikte 35 milyar liralık yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açtı. KOBİ’lere sağlanan kefalet oranı yüzde 80’den yüzde 85’e, KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da yüzde 75’ten yüzde 80’e çıkarıldı. 35 milyar TL’lik hacmin 5 milyar TL’lik bölümü ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelere ayrıldı. Kalan 30 milyar TL’lik limit ise işletme finansmanında kullanılmak üzere tanımlandı. İşletmeler bu kredileri 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli kullanabilecek.

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