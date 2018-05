Ucuz sucuk uyarısı!

Bir kilogram sucuk yaklaşık 30 TL’ye mal edilirken, raflara gelene kadar işletme giderleri, vergiler ve karlar da eklenince fiyatın 50 TL’yi bulması gerekiyor.

Türkiye’de bir yılda 100 bin ton şarküteri ürünleri tüketimi yapılırken, bu tüketimin yarısını sucuk oluşturuyor. Tüketim bu kadar yüksek olunca da raflarda onlarca markanın ürettiği çeşitli fiyatlarda satılan sucuklara rastlamak mümkün.

UCUZ SUCUK UYARISI

Ancak ucuza satılan sucuk konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bir kilogram sucuğun en az 30 TL’ye mal edildiği ifade edilirken, market rafına gelene kadar fiyatın 50 TL’ye çıkması gerekiyor. Hürriyet'in haberine göre; Belirli fiyatların altında satılan sucuklara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Polonez’in Genel Müdür Andaç Günsoy, tüketicileri ucuz sucuk konusunda uyardı.

MALİYETİ EN AZ 30 TL

Karkas et fiyatlarının belli olduğunu, tüm firmaların piyasa fiyatlarından et alımı yaptığını ifade eden Günsoy, “Örneğin bir sucuk alacaksınız. Ucuz satılıyorsa ortada bir yanlış vardır. Karkas et fiyatına göre sucuğun maliyeti oluşur. Sucuk tamamen kıymadan yapılır. Bir de baharat eklenir. Karkas etin kilogram fiyatı 27 TL seviyelerinde olduğuna göre 1 kilogram sucuk üretebilmenin maliyeti en az 30 TL’dir. 1.2 kilogram etten 1 kilograma yakın sucuk elde edilebilir. 30 TL’lik bir ürüne işletme giderlerini de eklediğinizde maliyetiniz 37 TL olur. Hiç kâr etmeden ürünün markete satıldığını varsayalım. Market en az yüzde 25 karla satacak.

Raftaki fiyat 46 liraya çıkmış olacak. Bir de KDV eklenecek buna. KDV’de eklenince fiyat en az 50 TL’ye çıkacak. Ancak bu fiyatın altında ürünler satıldığına biz de şahit oluyoruz. Tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor. Ucuz satılan ürünü sağlık açısından değerlendirmek zor. Söz konusu sucuğu maliyetin altında satabilmek için, içine yasak olan şeyler katılmış olabilir” diye konuştı. Kilogramı 30 TL’ye satılan sucukların dahi olduğuna dikkat çeken Günsoy, “Böyle bir fiyata bu ürünü satabilmek için dana karkasın kilogramını 17 TL’den almış olmanız gerekir. Bunu yapmanın mümkünü yok” dedi.