Deniz Zeyrek'ten bomba iddia

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Devlet Bahçeli'ye yakın bir isimle konuştuğunu açıkladı ve ilginç açıklamalar yaptı.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partilerin milletvekili aday listeleri şekillenmeye başladı. Bu noktada il adımı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iattı.



MHP'nin milletvekili aday listeleri belli oldu ve partinin 35 milletvekilinden 13'ü listelerde yer almadı. O isimler ardında Adana Milletvekili Mehmet Parsak dikkat çekti.



Hürriyet gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek, 'Mehmet Parsak' la ilgili dikkat çeken bir bilgiyi aktardı.



Parsak'ın 16 Nisan 2017 günü referanduma sunulan Anayasa değişiklik metninin hazırlanmasında MHP'yi temsil eden isim olduğunu hatırlatan Zeyrek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı hükümette MHP'yi temsilen bakan olacak” yorumları yapıldı.' ifadesini kullandı.



Zeyrek, bu iddiayı Bahçeli'ye yakın bir isme sorduğunu belirterek şu cevabı aldığını aktardı: “Yok öyle bir şey. Bu iddiayı kim ortaya attı bilmiyorum ama gerçekten komik. Kendisi Sayın Genel Başkan'ın not ettiği bir yanlış yapmıştır”