Deniz Zeyrek'ten bomba iddia

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partilerin milletvekili aday listeleri şekillenmeye başladı. Bu noktada il adımı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iattı.
MHP'nin milletvekili aday listeleri belli oldu ve partinin 35 milletvekilinden 13'ü listelerde yer almadı. O isimler ardında Adana Milletvekili Mehmet Parsak dikkat çekti.
Hürriyet gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek, 'Mehmet Parsak' la ilgili dikkat çeken bir bilgiyi aktardı.
Parsak'ın 16 Nisan 2017 günü referanduma sunulan Anayasa değişiklik metninin hazırlanmasında MHP'yi temsil eden isim olduğunu hatırlatan Zeyrek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı hükümette MHP'yi temsilen bakan olacak” yorumları yapıldı.' ifadesini kullandı.
Zeyrek, bu iddiayı Bahçeli'ye yakın bir isme sorduğunu belirterek şu cevabı aldığını aktardı: “Yok öyle bir şey. Bu iddiayı kim ortaya attı bilmiyorum ama gerçekten komik. Kendisi Sayın Genel Başkan'ın not ettiği bir yanlış yapmıştır”
- Yeni dönem! Nüfusu 75 bin olan yerlere yapılacakTatil fiyatlarına akaryakıt modeli! Yüzde 20 indirim yapıldıAile katliamı yapan zanlıdan şok sözler!CHP'li belediye yüzünden sokaklar çöplüğe döndü!Deniz Zeyrek'ten bomba iddiaMilli silah için müthiş haber! Bor kullanarak...Ucuz sucuk uyarısı!Ekonomiye 4 yeni teşvik!İndirimi duyan akın etti! Telefonlar susmuyorPeygamber emanetine ziyaretçi akını
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:47 Güneş 05:36 Öğle 13:07 İkindi 17:02 Akşam 20:25 Yatsı 22:06
- 35°C Adana
- 30°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 28°C Ankara
- 32°C Antalya
- 23°C Artvin
- 35°C Aydın
- 32°C Balıkesir
- BIST: 102.410 0.53
- Altın: 186,636 0.80
- Dolar: 4,4877 0.73
- Euro: 5,2816 0.43
Deniz Zeyrek'ten bomba iddia
24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partilerin milletvekili aday listeleri şekillenmeye başladı. Bu noktada il adımı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iattı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Diriliş’ten neden ayrıldığı oraya çıktı!
- Kuşadası'nda bulundu! Görenler hayrete düştü
- Diriliş Ertuğrul'un hayranı çıktı!
- Başkent'te dehşet! Gazi ailesine saldırdılar
- Mirzabeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
- Sus pozu veren hemşire yıllar sonra ortaya çıktı!
- Vahşi cinayetin şüphelisi dizi oyuncusu çıktı!
- 16 kurşun sıkarak berberde öldürdü!
- 24 Haziran’da oy kullanacaklar dikkat
- Meclis'e "Kızları da alın askere" başvurusu!
- İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na..
- Flaş iddia! O da aday oluyor..
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.