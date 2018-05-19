FETÖ elebaşının yeğeni: Haber geldi, her an...

Gülen'in, başka bir örgüt mensubuna, "İstişareye getirsem olur mu? Her an tutuklanabilirim malum, ilk bizi alacaklarmış haber geldi. Seçimden önce haber gelmişti zaten, çıktıktan sonra Bölge Talebe Mesulü (BTM) olurum, yine yerimi kimseye vermeyin" diye yazdığı tespit edildi.
Fethullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen, 23 Ekim 2016'da İzmir'de saklandığı evde gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine konan Büşra Gülen hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Gülen'in örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 2 Eylül 2015'ten itibaren kullanmaya başladığına değinildi. Büşra Gülen'in ByLock'tan 702 mesaj gönderdiği, 151 mesaj aldığı, 52 mail gönderdiği, 668 mail aldığı ve program üzerinden kendisine 22 arama geldiği, 159 arama yaptığı tespit edildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Büşra Gülen suçlamaları kabul etmedi. ByLock'u kullanmadığını öne süren Gülen, "Ben cezaevinde kalmaya artık dayanamıyorum. Kesinlikle suçlu değilim, özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" dedi.
'KULLANICI ADI: 'ARMİHANSA', ŞİFRE: ARMİ25'
Büşra Gülen, 24 Ocak 2018'de görülen karar duruşmasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Hazırlanan gerekçeli kararda, Gülen'in "Kullanmadım" dediği, 'ByLock' yazışmalarına yer verildi. 'armihansa' kullanıcı adı, 'armi25' şifre ve 'büşra' adı ile 'ByLock' programını indirip kullandığı belirlenen Gülen'in, tespit ve değerlendirme tutanağına göre ID'yi ekleyenlerin verdikleri isimler bölümünde sanığın 'Büşra' olarak eklendiğine vurgu yapıldı. ByLock yazışmalarının incelenmesinde Gülen'in başka bir örgüt üyesi Eda K. ile yaptığı yazışmalarda, "İstişareye getirsem olur mu? Her an tutuklanabilirim malum, ilk bizi alacaklarmış haber geldi. Seçimden önce haber gelmişti zaten, çıktıktan sonra BTM olurum yine yerimi kimseye vermeyin" diye yazdığı belirlendi.
'AZ KALDI DİYOR HOCAEFENDİ'
Gerekçeli kararda, Büşra Gülen'in, Hatice A. isimli örgüt üyesi ile yaptığı, "Az kaldı diyor hoca efendi, kısa bir süre bence bu hezimet" şeklinde örgütsel motivasyonu yüksek tutma amaçlı yazışmaların bulunduğuna vurgu yapıldı. Sanığın BTM olarak örgüt yapılanmasında yer tutan Bölge Talebe Mesulü görevinde olduğuna işaret edilen kararda, mütevelli grubunda toplantı yaptığı, öğrencilerin kamp ve örgütsel organizasyonlarında aktif görev aldığına değinildi.
KİRALIK IP KULLANMIŞ
Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin kararında, ByLock uygulamasının' 46.166.160.137' IP adresine sahip sunucu üzerinde hizmet sunduğu, sunucu yöneticisi uygulamayı kullananların tespitini zorlaştırmak amacıyla 8 ilave IP adresi (46.166.164.176, 46.166.164.177, 46.166.164.178, 46.166.164.179, 46.166.164.180, 46.166.164.181, 46.166.164.182, 46.166.164.183) kiraladığının belirtildiği hatırlatılan gerekçeli kararda, şöyle denildi:
"ByLock HTS baz kayıtlarına göre sanığın GSM hattı üzerinden '46.166.164.181' İP adresine bağlandığı ve ByLock serverine giriş yaptığı, '46.166.164.177' nolu IP adreslerine de bağlanımların olduğu, bu şekilde dosyada bulunan ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı, ByLock HTS baz kayıtları ve dosya kapsamından; sanığın programı kullandığının sabit olduğu, bu nedenle sanığın gerçeği yansıtmayan, kendisini cezadan kurtarmaya matuf, soyut, inkar yollu savunmalarına mahkemece itibar edilmediği, sanığın örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığının tespit edilmesi karşısında, programı kullanma eyleminin başlı başına örgüt üyeliği suçunun sübutu açısından yeterli delil olarak kabul edileceğinin açık olduğu anlaşılmıştır."
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FETÖ elebaşının yeğeni: Haber geldi, her an...
Gülen'in, başka bir örgüt mensubuna, "İstişareye getirsem olur mu? Her an tutuklanabilirim malum, ilk bizi alacaklarmış haber geldi. Seçimden önce haber gelmişti zaten, çıktıktan sonra Bölge Talebe Mesulü (BTM) olurum, yine yerimi kimseye vermeyin" diye yazdığı tespit edildi.
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