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Bozdağ'dan Erdoğan'a suikast ihbarı açıklaması

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarıyla ilgili 'Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, yolundan ve davasından dönecek biri değildir' açıklamasında bulundu.
Bozdağ'dan Erdoğan'a suikast ihbarı açıklaması
Bozdağ'dan Erdoğan'a suikast ihbarı açıklaması Bozdağ'dan Erdoğan'a suikast ihbarı açıklaması Bozdağ'dan Erdoğan'a suikast ihbarı açıklaması

 

Bozdağ, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye Cumhurbaşkanıdır, Türk milletinin lideridir, milletin adamıdır, adaletin bekçisidir, mazlumların cesur ve gür sesidir, her daim hakkı tutup kaldırandır, milletine,bayrağına,vatanına ve devletine sevdalıdır, Allah’a ve Resulü’ne aşıktır.

Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz.

ERDOĞAN ÖLÜM TEHDİTLERİNDEN KORKACAK BİRİ DEĞİLDİR

Suikast ihbarları,her daim olan ihbarlardır. Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak,yolundan ve davasından dönecek biri değildir.

ERDOĞAN'IN, ALLAH'IN İZNİ OLMADAN VERİLEN CANI KİMSENİN ALAMAYACAĞINA İMANI TAMDIR

Recep Tayyip Erdoğan, imanlı,salih bir mü’mindir.Allah’ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına imanı tamdır. Cumhurbaşkanımız bugünlere,nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi,bından sonra da aynı inançla devam edecektir.

"SUİKAST İHBARLARI YENİ DEĞİL, SÜREKLİ VARDIR"

Cumhurbaşkanımıza süikast ihbarları,yeni değil,sürekli vardır. Baskı,tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak,davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir R.Tayyip Erdoğan. Bunca yaşanmışlığa rağmen,bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır.

Allah’ın yardımı,himayesi ve muhafızlığı altında, aziz milletimizin,ümmeti Muhammed’in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecektir. Kimse bu yolu kapatamayacak, kimse bu yürüyüşü durdurmayacaktır.

Ya Rabbi! İslam ve Türkiye düşmanlarının şerrinden cumhurbaşkanımızı sen koru. Ya Rabbi, sen tuzak kuranların en hayırlısısın, bütün tuzakları kuranların başına geçir. Ya Rabbi, milletimizin,ümmeti Muhammed’in ve mazlumların lideri ve umudu cumhurbaşkanımızın muhafızı sen ol.

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