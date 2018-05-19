19 Mayıs 2018 Cumartesi5 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:36Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:25Yatsı 22:06
    • 32°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 186,636 0.80
  • Dolar: 4,4877 0.73
  • Euro: 5,2816 0.43

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

»
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olan Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı.
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı! Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı! Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!


Geçen yıl Haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle Keskin T Tipi Cezaevi’ne nakledilen Alaattin Çakıcı, dün akşam rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gören Çakıcı’nın halen hastanede olduğu öğrenildi.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olan Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı.
Bozdağ'dan Erdoğan'a suikast ihbarı açıklamasıBozdağ'dan Erdoğan'a suikast ihbarı açıklamasıHükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarıyla ilgili 'Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, yolundan ve davasından dönecek biri değildir' açıklamasında bulundu.
Yeni dönem! Nüfusu 75 bin olan yerlere yapılacakYeni dönem! Nüfusu 75 bin olan yerlere yapılacakSağlık Bakanlığı, acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) kuracak.
Aile katliamı yapan zanlıdan şok sözler!Aile katliamı yapan zanlıdan şok sözler!Bursa'da ailesinden 4 kişiyi öldüren Hamza Sakin, olayın ardından 'Görevimi yaptım, huzuruluyum' dediği öne sürüldü.
CHP'li belediye yüzünden sokaklar çöplüğe döndü!CHP'li belediye yüzünden sokaklar çöplüğe döndü!CHP'li Edirne Belediyesinde görevli temizlik işçileri maaşlarını alamadıkları için süpürgelerini bıraktı. Edirne'de caddelerde çöpler birikmeye başladı.
Deniz Zeyrek'ten bomba iddiaDeniz Zeyrek'ten bomba iddiaHürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Devlet Bahçeli'ye yakın bir isimle konuştuğunu açıkladı ve ilginç açıklamalar yaptı.
  • Milli silah için müthiş haber! Bor kullanarak...19 Mayıs 2018 Cumartesi 15:40
  • Ucuz sucuk uyarısı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 15:20
  • Ekonomiye 4 yeni teşvik!19 Mayıs 2018 Cumartesi 15:00
  • İndirimi duyan akın etti! Telefonlar susmuyor19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:40
  • Peygamber emanetine ziyaretçi akını19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:00
  • Muharrem İnce, seçim manifestosunu açıkladı19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:43
  • İnanlar İnşaat'ın patronuna suç duyurusu19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:40
  • CHP ve HDP çelenklerini parçaladı19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:29
  • Karatay’dan oruç tutanlara 9 tavsiye içerlerse tüm günü dinç geçirirler19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:20
  • Son seçim anketi sonuçları hayli ilginç! Kim ne kadar oy alıyor19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri