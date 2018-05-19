Geçen yıl Haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle Keskin T Tipi Cezaevi’ne nakledilen Alaattin Çakıcı, dün akşam rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gören Çakıcı’nın halen hastanede olduğu öğrenildi.
19 Mayıs 2018 Cumartesi5 Ramazan 1439
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Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!
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