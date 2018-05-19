ABD'nin hamlesine Türkiye'den karşılık geldi!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin geçtiğimiz mart ayında uygulamaya koyduğu demir, çelik ve alüminyum ürünlerine ilave gümrük vergileri koymasına Türkiye’nin sessiz kalmadığını ifade ederek,“Türkiye’nin, ABD’ye ödeyeceği ilave gümrük vergisi tutarı ne kadarsa o kadar gümrük vergisini de onlardan yaptığımız ithalatta tahsil etmek üzere hakkımız olan süreci başlattık” dedi.
Bakan Zeybekci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Denizli’de, partisinin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirdiği Recep Tayyip Erdoğan Seçim ve İrtibat Bürosu’nun açılış törenine katıldı.
TÜRKİYE'DEN KARŞI HAMLE GELDİ!
ABD’nin demir, çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ilave gümrük vergileri konusuna da değinen Bakan Zeybekci, “ABD’nin şimdiki başkanı Donald Trump döneminde çok büyük bir hız kazandı. Çok daha güçlü hale geldi. Bunun en son örnekleri de, demir, çelik ve alüminyum ile ilgili ilave gümrük vergileri uygulaması, kısıtlayıcı önlemler uygulaması şeklinde ABD tarafından gördük. Demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10’luk bir ilave gümrük vergisi konuldu. Bu 8 Marta da uygulamaya girdi, bunun üzerine Türkiye gibi bazı ülkelerde buna tabi olmaya başladı. ABD’ye yaptıkları ihracat ile bazı ülkelere de geçici süreler ile ek ilave süreler tanındı. Bunların içerisinde Avrupa Birliği, Kore, Brezilya, Kanada gibi ülkeler ve bu konuda ek bir süre tanındı. Bizde Türkiye olarak bu süreç başladığı ilk andan itibaren kendileri ile ABD ile temas ettik. ABD Ticaret Bakanı, ticaret temsilcisi ve ilgili birimler ile telefonla görüşerek, yazılı olarak onlara bunu bildirerek. Türkiye ve ABD arasındaki çelik ve alüminyum ihracatında biz 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken ABD’den 1.3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Yani eksi veriyoruz. Yani yaklaşık olarak 11 milyar dolar civarında ithalatımız varken 8.5 milyar dolar civarında da ihracatımız var. Bunları de dile getirdik kendilerine. Türkiye’nin demir çelik ile ilgili kapasitesi ve ABD’ye olan ihracatı konusunda da kendilerine görüşlerimizi söyledik. Diyalog mekanizmalarını açmaya çalıştık” dedi.
'SESSİZ KALAMAZDIK'
ABD’nin bu uygulamasına karşı Türkiye’nin sessiz kalmadığını belirten Bakan Zeybekci, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin geçici süre ile de olsa ilave süre verilmesini ve muafiyet sağlanması hususunda kendilerinden rica ettik ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık bugüne kadar. Bizimde ABD’nin almış olduğu bu önlemler karşısında, ABD’den yapmış olduğumuz ithalatın 1.8 milyar dolarlık kısmının üzerinde, 1.9 milyar dolarlık bir ithalata, Türkiye’nin ABD’ye ödeyeceği ilave gümrük vergisi tutarı ne kadarsa o kadar gümrük vergisini de onlardan yaptığımız ithalatta tahsil etmek üzere hakkımız olan süreci başlattık. Aynı şekilde bunu mukabele ediyoruz. Tabi gönlümüzün istediği bunu böyle yapmak değildi. Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek. 20-30 milyar dolarlık hedeflere hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değil ABD’nin bu konuda ki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Bizde gereğini yapmak üzere süreci başlattık. Dilerim ve temenni ederim ki bunu istediğimiz şekilde çözebiliriz.”
19 Mayıs 2018 Cumartesi5 Ramazan 1439
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ABD'nin hamlesine Türkiye'den karşılık geldi!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin geçtiğimiz mart ayında uygulamaya koyduğu demir, çelik ve alüminyum ürünlerine ilave gümrük vergileri koymasına Türkiye’nin sessiz kalmadığını belirtti.
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