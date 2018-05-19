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Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği!

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Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren Fransız özel kuvvetleri, Suriye'nin Irak sınırında teröristlerin işgalindeki bölgeye altı topçu bataryası kurdu.
Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği!
Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği! Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği! Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği!

Yerel kaynaklara göre, YPG/PKK'ya destek veren Fransız askerleri, Deyrizor ilinin Irak sınırındaki Baguz köyünün kuzeyine altı topçu bataryası kurarak atışlar yaptı.

Saha operasyonlarında YPG/PKK ile çalışan Fransız askerleri, son dönemde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Menbic, Haseke, Ayn İsa ve Rakka'daki varlığını artırıyor. 

FRANSIZ ASKERLERİNİN SURİYE'DEKİ DURUMU

Fransız haber ajansı AFP, 9 Haziran 2016'da Fransa Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Fransız özel kuvvetlerinin (COS) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde görev yaptığını bildirmişti.

Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısından Suriye'ye giriyor.

Terör örgütüyle iş birliği yapan Fransız özel kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında bu ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri Suriye'de faaliyet gösteriyor.

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