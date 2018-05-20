Şampiyon Galatasaray!

Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'deki 21. şampiyonluğunu kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasına lider giren Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu golle Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'de 2017/2018 sezonunun şampiyonu oldu.
Galatasaray'a Göztepe karşısında galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray Süper Lig'i 75 puanla şampiyon tamamladı. Göztepe ise ligi 49 puanla tamamladı.
GÖZTEPE 0-1 GALATASARAY
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy
Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Wallece Reis, Kosanovic, Leo, Ghilas (Dk. 51 Ömer Şişmanoğlu), Selçuk Şahin, Rotman (Dk. 86 Axel), Gouffran, Castro, Demba Ba (Dk. 84 Muhammed Enes Durmuş)
Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar Aziz, Nagatomo, Feghouli (Dk. 64 Sinan Gümüş), Fernando, Donk, Rodrigues (Dk. 89 Yasin Öztekin), Belhanda (Dk. 85 Selçuk İnan), Gomis
Gol: Dk. 66 Gomis (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 10 Tayfur Bingöl (Göztepe), Dk. 74 Rodrigues (Galatasaray)