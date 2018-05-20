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Süper Lig'e yükselen son takım!

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Süper Lig'e yükselen son takım!
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, penaltılarda Gazişehir Gaziantep'e 5-4 üstünlük sağladı ve Süper Lig'e yükseldi.
Süper Lig'e yükselen son takım! Süper Lig'e yükselen son takım! Süper Lig'e yükselen son takım!

 

Spor Toto 1. Lig play finalinde Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 120 dakikası 0-0 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden BB Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi.

KALECİ DAMGASINI VURDU!

Gazişehir Gaziantep'te penaltılarda Sami Can, Ahmet, Jefferson, Mehmet Erdem ağları sarstı, Tugay, Del Valle, Webo ve Yasin kaçırdı. BB Erzurumspor'un kullandığı penaltılarda ise Lokman, Abdülkadir ve Gökhan Karadeniz kaçırdı, Demba, Metin, Hakan, Jasmin ve Nobre vuruşunu gole çevirdi.

BB Erzurumspor'da kaleci Hakan Canbazoğlu, kurtardığı 4 penaltıyla maça damgasını vurdu.



BB ERZURUMSPORLU OYUNCULAR KUPAYI ALDI

Maçın ardından düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyunculara kupaları verildi.

Takım kaptanı Mert Nobre kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'tan aldı.
 

Bu arada Gazişehir Gaziantepli oyuncular ise büyük üzüntü yaşadı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltılarda geçerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto 1. Lig 2017-2018 sezonunda play-off müsabakalarının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutluyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve mavi-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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