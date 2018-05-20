BAE'den alçak sözler: Öncelikli hedefimiz Türkiye!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen GLOBSEC2018 Forumu'nda Türkiye ve İran'ı suçlayan skandal açıklamalarda bulundu.
"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TÜRKİYE VE İRAN'I ORTADOĞU'DAN ÇIKARMAKTIR"
Gargaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin öncelikli politikasının İran ve Türkiye'yi Ortadoğu bölgesinden çıkarmak olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleriarasındaki ittifaka dikkat çeken Gargaş, "Ortaklarımızla kurduğumuz koalisyon, hemfikir ülkelerden oluşuyor" değerlendirmesinde bulundu.
DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI
Gargaş, geçtiğimiz aylarda da Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin bölgedeki politikalarından rahatsız olan Gargaş, "Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir" ifadesini kullanmıştı.
İSRAİL'E DOST, TÜRKİYE'YE DÜŞMAN
Birleşik Arap Emirlikleri medyasında uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor. Türkiye'nin Kudüs ve Gazze'deki güçlü pozisyonundan rahatsız olan BAE, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan kampanyalara imza atıyor.