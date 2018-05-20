20 Mayıs 2018 Pazar5 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:35Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:26Yatsı 22:07
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 186,636 0.80
  • Dolar: 4,4877 0.73
  • Euro: 5,2816 0.43

Trump'tan son teklif! 'Ülken zengin olu'

»
Nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin, zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağı açıklanırken, ABD Başkanı Trump da Kuzey Kore liderine 'koruma' güvencesi verdi.
Trump'tan son teklif! 'Ülken zengin olu'
Trump'tan son teklif! 'Ülken zengin olu' Trump'tan son teklif! 'Ülken zengin olu' Trump'tan son teklif! 'Ülken zengin olu'

 

NN International, iki Amerikalı savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin anlaştığını ve en az iki nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin artık zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu.

ASKERİ TATBİKAT, İLİŞKİLERİ YENİDEN GERMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ABD-Güney Kore askeri tatbikatına kızıp Seul yönetimiyle görüşmeyi askıya alması üzerine, Kim Trump'la 12 Haziran tarihinde Singapur'da yapılacak tarihi buluşmayı da iptal edebileceğinin sinyalini vermişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine, ABD ve Kuzey Kore arasındaki tarihi zirvenin riske girmesi üzerine Washington yönetimi, ünlü bombardıman uçağı B-52'lerin rotasını değiştirdi.

"GÖRÜŞME OLMAZSA BİR SONRAKİ ADIMA GEÇERİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin, "Şu ana kadar bize (olumsuz) herhangi bir şey söylenmedi. Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz." dedi.

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin soruları yanıtlayan Trump, Pyongyang'ın "Hiçbir şey olmamış gibi görüşmeyle ilgili detaylar konusunda kendileriyle konuşmaya devam ettiğini" belirtti.

Trump, görüşmenin olup olmayacağına ilişkin kesin ifadeler kullanmaktan kaçındığı değerlendirmesinde, "Şu ana kadar bize (olumsuz) herhangi bir şey söylenmedi. Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz." diye konuştu.

TRUMPTAN KİM'E GÜVENCE: NÜKLEER SİLAHLARI VER, KOLTUĞUNDA KAL

Nükleer silahlarını teslim etmesi durumunda Kim'e "koruma" sağlanacağını ima eden Trump, "Kendisi çok güçlü korumalar alacak. Yapabileceği en iyi şey, bir anlaşma yapmaktır. Kendisi orada kalıp ülkesini yönetir ve ülkesi zengin olur." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore konusunda "Libya modeli" önermesiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Libya ile yaptığı gibi bir nükleer anlaşmayı Pyongyang ile yapmak istemediğini kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD, Dimitri’'nin yaptığı katliamı konuşuyor!ABD, Dimitri’'nin yaptığı katliamı konuşuyor!ABD, Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde liseyi basarak 9 arkadaşı ve bir öğretmenini vurarak öldüren 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis’i konuşuyor.
Sudan'dan Mısır'a 'dizi' notası!Sudan'dan Mısır'a 'dizi' notası!Sudan'ın, Mısır'ın Hartum büyükelçisine ülkesinde yayınlanan bir televizyon dizisinde Sudan'ın kötü yansıtılması nedeniyle nota verdiği bildirildi.
BAE işgal etti! Başkente hükümet giremiyorBAE işgal etti! Başkente hükümet giremiyorYemen Hükumeti İçişleri Bakanı Ahmet el Mısri, Aden Şehrinin Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) işgali altında olduğunu, meşru hükümetin Aden Liman ve Havalimanına giremediğini, Hatta Abu Dabi’nin izni olmadan şehre ayak basamadığını belirtti.
Merkel kozunu oynadı! Trump çıldıracakMerkel kozunu oynadı! Trump çıldıracakABD'ye güvenini kaybeden Alman siyaseti Rusya kozunu oynuyor. Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider, İran'la anlaşmayı sürdürmekte kararlı oldukları mesajını verdi.
Trump'tan son teklif! 'Ülken zengin olu'Trump'tan son teklif! 'Ülken zengin olu'Nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin, zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağı açıklanırken, ABD Başkanı Trump da Kuzey Kore liderine 'koruma' güvencesi verdi.
İsrail denince bilinmesi gereken insanlık dışı uygulamalarİsrail denince bilinmesi gereken insanlık dışı uygulamalarYaklaşık 7 milyon Filistinli, birbirinden ayrılmış olan 4 ayrı bölgede yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze’de 2 milyon Filistinli abluka altındadır ve hiçbir şekilde Kudüs’ü ya da Batı Şeria’yı görme imkanları yoktur.
  • Ağzında bir bakla var19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:02
  • Pakistan ve Hindistan arasında çatışma: 7 ölü!19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:26
  • Dünya bunu konuşuyor! Hesap vermeli19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:26
  • Almanya'da çifte standart! Erdoğan olunca...19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:25
  • Çin'in ilk 'özel' roketi ateşlendi!19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:23
  • Azerbaycan'dan Rusya'ya Ermenistan tepkisi19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:21
  • "Fiyatı iki katına çıkarın"19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:02
  • ABD’de bir saldırı daha!19 Mayıs 2018 Cumartesi 08:35
  • Bu 6’ncı Ramazan! Hayati tehlikesine rağmen zindanda..19 Mayıs 2018 Cumartesi 08:20
  • Gazze katliamı New York'ta protesto edildi19 Mayıs 2018 Cumartesi 06:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri