Merkel kozunu oynadı! Trump çıldıracak

ABD'ye güvenini kaybeden Alman siyaseti Rusya kozunu oynuyor. Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider, İran'la anlaşmayı sürdürmekte kararlı oldukları mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu politikaları ve başlattığı ticaret savaşları sayesinde Almanya ve Rusya’yı bir araya getirmeyi başardı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Rus-Alman ilişkilerinin yanı sıra Suriye iç savaşı, “Kuzey Akım 2” projesi, Ukrayna sorunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran anlaşmasından çekilmesi konusunu da masaya yatıran liderler, görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Merkel, Alman-Rus ilişkilerinin önemini vurgulayarak “Rusya’yla iyi ilişkilere sahip olmak stratejik çıkarımıza” dedi. İki ülke arasında fikir ayrılıkları kadar “hemfikir oldukları konuların” da mevcut olduğunun altını çizen Merkel, taraflar arasındaki iletişimin “çok önemli” olduğunu söyledi.

İRAN ANLAŞMASINA DESTEK

İki lider, kısa süre önce 2015 yılında varılan İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı alan Trump’ın karşısında anlaşmayı sürdürmekte hemfikir oldukları mesajını verdi. Merkel, anlaşmaya bağlı kalacaklarını ve anlaşma “tam teşekküllü” olmasa da durumun “elde hiçbir anlaşma olmamasından iyi” olduğunu söyledi.

Öte yandan Merkel, ABD ile “iyi ilişkilere sahip olduklarını ve bunun devam edeceğini” kaydetti.

SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASI

Merkel ve Putin, Suriye savaşının sona erdirilmesi için siyasi sürece devam edilmesi gerektiği mesajını verdi. Suriye’de “yeni bir siyasi süreç başlatmak istediklerini” kaydeden Merkel, mülteci sorununun çözümüne katkı için Rusya’nın Suriye üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini söyledi. Putin ise “Suriye’nin yeniden inşa sürecinin siyasetten arındırılması gerektiğine” vurgu yaptı. Putin, “mültecilerin ülkelerine dönmelerini teşvik etmek için” Avrupa ülkelerinin Suriye’nin yeniden inşasına yardım etmeleri gerektiğini söyledi.

ALMANLAR ABD'YE GÜVENMİYOR

Almanlar ABD’ye olan güvenini kaybetti. Alman ZDF televizyonunun “Politbarometer” anketine göre Almanların yüzde 82’sinin ABD’yi güvenilir bir siyasi ortak olarak görmediği, yalnızca yüzde 14’ünün ABD’yi siyasi işbirliği konusunda güvenilir bulduğu bildirildi. Rusya’yı Almanya için güvenilir bir ortak olarak görmeyen katılımcıların oranı yüzde 58 olurken, katılımcıların yüzde 43’ü ise Çin’i güvenilir bir ortak olarak görmediklerini söyledi. Ankete katılanların toplam yüzde 94’ü Avrupa Birliği’nin dış politika konularında tek vücut olarak hareket etmesinin “çok önemli” ya da “önemli” olduğunu söyledi. Buna rağmen katılımcıların yalnızca yüzde 20’si AB’nin gelecekte tek vücut olacağı, yüzde 26’sı ise bunun bugünden daha da az olacağı görüşünde olduklarını ifade etti.