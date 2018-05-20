BAE işgal etti! Başkente hükümet giremiyor

Yemen Hükumeti İçişleri Bakanı Ahmet el Mısri, Aden Şehrinin Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) işgali altında olduğunu, meşru hükümetin Aden Liman ve Havalimanına giremediğini, Hatta Abu Dabi’nin izni olmadan şehre ayak basamadığını belirtti.

Yemen Hükumeti İçişleri Bakanı Ahmet el Mısri, bu açıklamayı, BAE’nin hükumetin Aden’de çalışmasını ve hapishane yönetimlerine karışmasının engellemesi üzerine yaptı.

Mısri, “İçişleri bakanı olarak hapishaneler üzerinde hiç otoritem yok. İçişleri bakanı olarak benim kıymetim nedir?” dedi.

El Misri meşru hükümetin performansını pasif olarak niteleyerek “Yakında sıfır noktasına ulaşacak ve pozitife döneceğiz” dedi. Bu durumu destekleyecek bir çok göstergenin bulunduğunu söyleyen El Mısri “Birkaç ay sonra buna bir cevabımız olacak” ifadelerini kullandı.

El Mısri “Arap koalisyonunun aslında Husilere karşı bizimle birlikte savaşmak için geldi. O halde onların savaşacakları yer orası olmalı. Fakat bölge kurtarılınca artık meşru hükumetin çalışmasına izin verilmesi gerekir” vurgusunu yaptı.