Kimse o eve giremiyor!

Bursa'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde, Hamza Sakin'in öldürdüğü babası, eşi ve iki çocuğunun yası tutuluyor. Olayın şokunu üzerinden atamayan Evciler köyü sakinleri, jandarma tarafından mühürlenen evin önünde oturup gözyaşları döktü.

Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin dün lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ile oğlu Süleyman'ı (15) alarak birkaç gün önce eşinin de gittiği Evciler köyüne gitti. Yaşadığı psikolojik hastalıklar nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Hamza Sakin, iftar vakti babası, 2 çocuğu ve eşini öldürdü.

KÖY SAKİNLERİ KAPININ ÖNÜNDE

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin ardından, cinayetin işlendiği evde yas hakim. Olay esnasında kolu kırıldığı için hastanede olan anne Sabure Sakin cinayeti öğrendiği gibi taburcu olarak köye geldi. Evine giremeyen Sabure Sakin'i köy sakinleri kapının önünde yalnız bırakmadı. Sabure Sakin evinin önünde dakikalarca "Pamuklarım gitti, torunlarım gitti, kocam gitti, gelinim gitti. Hanem kapandı" diye ağladı.

"ÇOCUKLARINA AŞIRI DÜŞKÜNDÜ"

Hamza Sakin'in uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü belirten adını vermek istemeyen arkadaşı, "Kendisi, çocuklarına aşırı düşkündü. Nasıl böyle bir iş yaptı anlamış değiliz. Ayrıca, parasal sorunları da yoktu. Geçenlerde zeytinlik araziyi 165 bin liraya sattılar. Hamza sohbet ettiğimizde babasını ve ailesini suçluyor, nedenini söylemediği, 'kafamdakileri atamıyorum' diyordu. Bir defasında 'onları öldüreceğim' de dedi fakat biz ciddiye almadık. Ama korkulan oldu ve cinayetlerin ardından ev mühürlendi. Daha doğrusu bir yuva mühürlendi. Yazık günah" diye konuştu.