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Uyuşturucu baskınında yakalandı! Bakın kimin oğlu

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Uyuşturucu baskınında yakalandı! Bakın kimin oğlu
İzmir’de evine baskın düzenlenen uyuşturucu satıcısı İsmail G.'nin eski Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Başkanı ve halen yönetim kurulu üyesi Mustafa G.’nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Babanın da uyuşturucudan beraat ettiği öğrenildi.
Uyuşturucu baskınında yakalandı! Bakın kimin oğlu Uyuşturucu baskınında yakalandı! Bakın kimin oğlu Uyuşturucu baskınında yakalandı! Bakın kimin oğlu

İzmir Torbalı’da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Ertuğrul Mahallesi’nde uyuşturucu satmaktan sabıkalı İsmail G.’nin evine baskın düzeledi. Uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen İsmail G. ve kız arkadaşı Ö.D. kaçmak istedi. Bu sırada Ö.D., pitbull cinsi köpeği polislerin üzerine saldırttı. Köpek bir polis memurunu koltuk altından ısırdı. Arkadaşlarını köpeğin çenesinden kurtarmak için uzun süre çabalayan polis, 8 kurşunla köpeği öldürdü. Olayın ardından İsmail G. ve Ö.D polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı polis memuru tedavi altına alındı, İsmail G. ve Ö.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların evinde yapılan aramada da 2 pitbull cinsi köpek daha bulundu. Köpekler, belediyenin veteriner müdürlüğüne teslim edildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olduğu iddia edilen İsmail G.’nin kimliği şaşırttı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre zanlının, İzmir Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği’nin eski başkanı Mustafa G.’nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Alkol bağımlısı olduğu dönemde Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği’ni kuranlar arasında yer alan Mustafa G., halen derneğin yönetim kurulu üyesi. Olayla ilgili soruları yanıtlayan Mustafa G., şunları dedi:

‘UYUŞTURUCUDAN BERAAT ETTİM’

“Oğlum hakkında yakalama kararı olduğu için kaçmaya çalıştı. Oğluma ait olan köpek bağrışmaları duydu ve saldırdı. Allah’a şükür polise çok büyük bir olay olmadı. Ben yıllarca uyuşturucuyla mücadele için çalıştım. Oğlumun kullandığı uyuşturucuyu evimde buldular, beni uyuşturucu kullanmakla suçladılar. Yargılandım, beraat ettim. Ama uyuşturucunun kökünü kurutmak için son nefesime kadar çalışacağım.”

Ö.D.’nin tasmasını tuttuğu ve ‘Saldır’ diye emir verdiği köpek, polisi ısırdı. Başka bir polis, meslektaşının kolunu bırakmayan köpeği, silahla etkisiz hale getirdi

UYUŞTURUCU STK’LARI

Alkol, uyuşturucu bağımlıları derneklerinde ya da üyelerinde “uyuşturucu” bulunması ilk değil. İşte onlardan birkaç örnek;

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri henüz kurulma aşamasında bulunan “Şehremini Gençlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği”nde silah bulunduğu yönünde ihbar aldı. Derneğe giden polis, duvara yapılan gizli bölmede silah ve mermi buldu. Biri 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette yapılan incelemede şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu, dernek kurucusu M.İ.’nin de “hırsızlık”, “polise mukavemet” suçlarının yanında uyuşturucudan kaydı olduğu ortaya çıktı.

- Başka bir olay da KKTC’de yaşandı. KKTC Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Talat Yöntem, uyuşturucudan yakalandı. Uzun yıllar İngiltere’de yaşayan, 7 yıl önce uyuşturucuyla mücadele derneği kuran ve başkanlığını yürüten Yöntem’in odasında bonzai türü uyuşturucu ele geçirdi.

- Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Samsun Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı olan Adem A.’nın kamyonuna yaptığı baskında, 70 kilo esrar ele geçirdi. Adem A., Hasan Uğur G. (41) ile kamyon sürücüsü B. T. (27) gözaltına alındı. Adem A. tutuklandı.

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