ABD, Dimitri’'nin yaptığı katliamı konuşuyor!

ABD, Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde liseyi basarak 9 arkadaşı ve bir öğretmenini vurarak öldüren 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis’i konuşuyor.

Dimitri diye anılan sessiz sakin, tarihe meraklı, okulun futbol takımında oynayan gencin nasıl olup da böylesine canavarlaştığı anlaşılmaya çalışılıyor.

Teksas Valisi Greg Abbot, gencin herhangi bir uyarı vermediğini söylese de sosyal medya paylaşımları ve mesajlarından sinyallerin gelmeye başladığı anlaşılıyor. 30 Nisan’da Facebook’ta ‘Öldürmek için doğdu’ yazan bir tişörtün fotoğrafını paylaşmış.

Greg Abbot’a göre gencin kişisel notlarını inceleyen polis, Dimitri’nin sadece saldırı düzenlemek değil, intihar etme niyetinde olduğunu da gördü. Ancak babasına ait çifte ve tabancayla saldırıları düzenleyen gencin kendini öldürmeye cesaret edemediği belirtildi.

Japon ve samurai kültürüne, Alman demir haçı ve orak-çekiç gibi sembollere meraklı olan Dimitri’nin saldırı sırasında sevdiği kişileri hedef almadığı da belirtildi. Yunanistan göçmeni olan Dimitri’nin ailesinin ‘kendi halinde, barışçı insanlar’ olduğu belirtildi.

PAKİSTANLI ÖĞRENCİ DE ÖLDÜ



Saldırıda, öğrenci değişim programıyla Santa Fe’de okuyan Pakistanlı Sabika Sheikh (17) de hayatını kaybetti.

Sabika’nın Ramazan bayramında ülkesine dönmeye hazırlandığı belirtilirken Pakistan’daki ailesi haberle yıkıldı.

Baba Abdülaziz saldırıyı CNN’den öğrendiğini belirterek “WhatsApp’tan onu aradım, mesaj attım. Kızımın hiç geri aramadığı olmamıştı. Hâlâ inanamıyoruz. Kâbus gibi” diye konuştu.