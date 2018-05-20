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F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

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F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Spor Toto Süper Ligi 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme fırsatı yakalayan Fenerbahçe'nin elemelerdeki rakipleri büyük ölçüde belli oldu.
F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe, liginde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Şampiyonlar Ligi finalistleri Real Madrid ile Liverpool'un da liglerinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 yerine 2 ön eleme turu oynama hakkı kazandı.

DEĞİŞEN KURALLAR SONRASI YOL BİRAZ DAHA KOLAY

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değişen kurallar sonrası, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya liginden Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar doğrudan gruplara katılma hakkı kazandı ve ülkemizden Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazanan takımların yolları biraz daha kolaylaştı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ve Playoff turunda karşılaşması muhtemel rakipleri:

1 - BASEL (İsviçre)
İkinci ön eleme turu seri başı takımı

2 - AJAX (Hollanda)
İkinci ön eleme turu seri başı takımı

3 - PAOK (Yunanistan)
İkinci ön eleme turunda mücadele edecek

4 - STURM GRAZ (Avusturya)
İkinci ön eleme turunda mücadele edecek

5 - SPARTAK MOSKOVA (Rusya)

6 - BENFICA (Portekiz)

7 - DİNAMO KİEV (Ukrayna)

8 - BELÇİKA LİGİ İKİNCİSİ
Standard Liege ya da Anderlecht

9 - ÇEKYA LİGİ İKİNCİSİ
Slavia Prag ya da Jablonec

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