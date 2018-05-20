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Almanlar korku içinde! Yeni dönem başladı

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Bavyera eyaletinde meclisten geçen ve polislere sınırsız yetki sağlayan yasa, eyalette korku iklimi oluşturdu. Bavyera'da polislerin yetki kullanım alanları belirlendi.
Almanlar korku içinde! Yeni dönem başladı
Almanlar korku içinde! Yeni dönem başladı Almanlar korku içinde! Yeni dönem başladı Almanlar korku içinde! Yeni dönem başladı

 

Almanya'nın Bavyera eyaletinde polis yasasında yapılan yeni düzenlemelere yönelik tepkiler sürüyor. Meclisten geçirilen yetkinin Bavyera alanındaki kullanım bölgeleri belli oldu. Yayınlanan bir haritada gösterilen yetkiler, halkı tedirgin ediyor.

SINIRSIZ POLİS YETKİSİ

Bavyera eyaletinin gösterildiği haritada, kentlerde uygulanacak olan kurallar bölge bölge listelendi. Buna göre 7 bölgede polislerin el bombası bulundurmasına izin verilirken, 11 bölgede güvenlik kameralarının takip edilmesi sağlanacak. Yine 11 bölgede polislere süresiz tutuklama hakkı tanınırken, 8 bölgede de polislere Almanların en büyük korkusu olan kişisel verilere ulaşım hakkı verildi.

Yayınlanan haritada, kırmızı ile gösterilen bölgelerde yasa kesin olarak uygulanacakken, geriye kalan alanlarda da uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

TARTIŞMALI POLİS YASASI

Polis Yasası'ndaki düzenlemeler, mevcut yasanın Avrupa veri koruma standardına ve Federal Emniyet Teşkilatı Yasası’na uyumlu hale getirilmesi kapsamında hayata geçirildi. Ancak yasayı eleştirenler, diğer eyaletlerde polis yasasında yapılan değişikliklerle karşılaştırıldığında Bavyera'da meclisten geçen Polis Yasası'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana polise en sert yetkileri tanıdığını belirtiyor.

POLİSE GESTAPO YETKİLERİ

Polis Yasası, Bavyera güvenlik güçlerine sınırsız imkanlar veriyor. Şüphelilerin DNA izlerini inceleyebilme, vücut kamerası kullanımı, keyfi ortam dinlemeleri, kişisel verilere izinsiz erişim ve el bombası taşıma gibi çok sayıda yetkilerin kolayca kullanımına olanak sağlıyor.

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