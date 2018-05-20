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Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

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Ağrı Doğubayazıt'ta süren terör operasyonları sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Şehit ateşi Tokat ve Muş'a düştü. Şehitlerin naaşı yarın toprağa verilecek.
Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi
Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

 

Ağrı'da bölücü terör örgütü üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Doğubayazıt'ta bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettiği bildirildi.

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan iki şehit Ağrı’da gece saatlerinde yapılacak askeri törenle Muş ve Tokat’a gönderilecek.

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