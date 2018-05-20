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Erdoğan'dan Avrupalı Türklere müjde üstüne müjde

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Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin 6. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türklere müjdeleri peş peşe sıraladı.
Erdoğan'dan Avrupalı Türklere müjde üstüne müjde
Erdoğan'dan Avrupalı Türklere müjde üstüne müjde Erdoğan'dan Avrupalı Türklere müjde üstüne müjde Erdoğan'dan Avrupalı Türklere müjde üstüne müjde

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Avrupa'da yaşayan Türklerle bir araya geldi. Konuşmasında Avrupalı Türklerin yüzünü güldürecek müjdeler veren Erdoğan, Avrupa'da yaşayan 38 yaşını aşmış Türklerin dövizle askerlik konusundaki sıkıntılarının çözülmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Erdoğan yapılan diğer düzenlemeleri şöyle sıraladı;

-Yurtdışındaki çocuklarımızın ana dillerini öğrenmeleri için programlar hazırlıyoruz. Türkçeyi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. 
-Diaspora'daki gençlerimize ayrılan kontenjanları 2 katına çıkarıyoruz. 
-Kamu hizmetlerini basitleştireceğiz. Mesela konsolosluk işlemleriyle ilgili artık bankayı aradan çıkarıyoruz. 
-Döviz ile askerliği 6 bin avro'dan bin avro'ya düşürmekle kalmadık. Yaş ile ilgili olan problemleri de çözüyoruz. 
-Yurtdışı vatandaşlar koordinasyon kurulu tesis ediyoruz. Yeni dönemde TBMM bünyesinde yurtdışı Türkler adıyla bir daimi komisyon kurulmasını talep edeceğiz. 
-Yerel medyayı güçlendirmek için, Avrupa'daki Türk basınına destek olacağız. TRT Türk yeniden yapılandırılarak daha iyi yayın yapılacak
- Yurtdışından emekli olan vatandaşlarımızın Türkiye'de yarı zamanlı olarak çalışabilmesini sağlayacak adımları atacağız. Seçimden sonra bu konuda adım atacağız

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Muhterem Devlet Başkanlığı konseyi başkanı aziz kardeşim Bakir İzzetbegoviç, Avrupa'da yaşayan aziz kardeşlerim, sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlere 81 vilayetimizin 81 milyon vatandaşımızın selamlarını getirdim, Sevginiz, coşkunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. Olağan kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

BİZ BOSNA'YI HİÇ AYRI DÜŞÜNMEDİK

Biz hiçbir zaman Bosna'yı ayrı düşünmedik. Bu yola devam ettik ve devam edeceğiz, Savaştan sonra Avrupa ülkelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak için gurbetçi olarak yollara düştük. O günlerin üzerinden 65 yıl geçti. Bu kıtada yaşayan kardeşlerimize gurbetçi değil Avrupalı diyoruz. Dün acı vatan olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi. 1000 yıl önce orta asya'dan gelip Anadolu'yu kendine yurt edinen atalarımız bununla kalmamışlardır. Bir ayağıyla orada, bir ayağıyla Avrupa'da olmuştur.

YAŞADIĞINIZ YERİN VATANDAŞLIĞINI MUTLAKA ALIN

Birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da, asla başaramayacaklar. Kardeşlerim biliyorsunuz, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tek parti CHP'si döneminde milletimizin tarihiyle bağları kopartılmaya çalışıldı. Ders kitaplarında, binlerce yıllık Uygarlığı anlattır, ama aradaki 1000 yıllık dönem neredeyse yok sayıldı. Osmanlı ve Selçuklu dersleri bizlere afaki bir şekilde anlatılırdı. Ama biz bu anlayışı yıktık. Milletimizi yeniden geçmişiyle kültürüyle, değerleriyle buluşturduk. Üzerinden önemle durduğumuz konulardan biri de sizler yani, Avrupalı Türklersiniz. Yaşadığınız yerin mutlaka vatandaşlığını alın. Türkiye'deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik. Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde, kaybolursunuz.

BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ 41'E YÜKSELDİ

19 yıl önce dünya genelinde 12 büyükelçiliğimiz vardı, hamdolsun şimdi bu sayı 41'e yükseldi. Girmediğimiz ülke kalmadı. Bizler askerlikten, tapuya, birçok işlemi kolaylaştırdık. Öğreniminin yurtdışında yapan evlatlarımızdan 4 bini ülkemizde eğitim öğretim görüyor. Düzenlediğimiz programlarla yurtdışındaki öğrenim gören gençlerimizi ülkemizde ağırladık. 

BİZİ BÖLÜYOR BİRBİRİMİZE DÜŞÜRÜYORLAR

Bugün kimi ülkeler, bizlere karşı tavır takınıyorsa, bu bizim oradaki vatandaşlarımızın dağınıklığındandır. Bizleri bölüyorlar, birbirimizi düşürüyorlar. Avrupa'ya gittiğimizde bir tarafta Türk bayrağı bir tarafta örgüt paçavralarıyla karşılaşıyoruz. Geçen hafta Chatcam House'da konuşurken bir Karadenizli bacı elinde Türk bayrağı, PKK'lı teröristler onun elinden bayrağı almaya yeltendiler. Ama benim bacım, nene hatun, Şerife Bacı o alçağa, o namussuza o bayrağı kaptırmadı. Bu alçakların bizim hanımefendi kardeşlerimize bile gücü yetmez.

SİZLERDEN RİCAM: AKTİF SİYASET YAPIN

Avrupa'da ülkemize en büyük husumeti Türk kökenlilerin göstermesi, oyunun büyüklüğünün göstergesidir. Sizlerden ricam yaşadığınız ülkelerde, aktif şekilde rol almanızdır. Oralarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız. Türk toplumu bu güce sahiptir. Yeter ki aramızdaki küçük farklılıkları, büyük hedeflere yürümenin önüne bir engel olarak koymayalım.Peygamber Efendi'mizin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır sözünü alarak birbirimizle bütünleşeceğiz.Çanakkale'de biz Boşnak kardeşlerimizle, bir olduk. Düşmanı alt ettik. Kardeşlerim 24 Haziran'da önemli bir seçime hazırlanıyoruz. Ülkemizin gelecek 1 asırını belirleyeceğiz. AK Parti olarak geçmiş 16 yılda yaptıklarının şahitlerisiniz. Sizler bizleri dışarıdan daha iyi analiz edebilme şansına sahipsiniz. Bizler içinde olduğumuz durumların bazen farkına varamıyoruz. Bazı Cumhurbaşkanı adayları Türkiye'de ne olup, bittiğini bilmese de ben sizlere onları adres gösteriyorum

SON TERÖRİSTİ İMHA EDENE KADAR BİZE DURMAK YOK

Şahsımıza yönelik gibni gözüken ama aslında, ülkemize yönelik, istiklalimize yönelik diz çöktürmeye çalışanlar oldu, ama milletimizin dik duruşuyla onlar avuçlarını yaladılar. Türkiye bu dönemdeki mücadelesiyle 2. bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor.Önce darbecileri, sonra onların gizli, açık destekçilerini durdurduk. Fırat Kakanı'yla, Zeytin Dalı'yla terör koridordunu deldik geçtik. İnşallah yakında yeni kazanımlarla açtığımız bu yolda ilerleyeceğiz. Son teröristi temizleyene kadar bize durmak yok bu da böyle biline"

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