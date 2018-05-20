20 Mayıs 2018 Pazar5 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:35Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:26Yatsı 22:07
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 186,636 0.80
  • Dolar: 4,4877 0.73
  • Euro: 5,2816 0.43

Bakir İzetbegovic'ten tarihi sözler

»
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Avrupalı Türklere hitabında, “Bugün sizler Allah’ın size bahşettiği bir kişiye sahipsiniz. Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin.” dedi.
Bakir İzetbegovic'ten tarihi sözler
Bakir İzetbegovic'ten tarihi sözler Bakir İzetbegovic'ten tarihi sözler Bakir İzetbegovic'ten tarihi sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı Saraybosna’daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan İzetbegovic, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarını bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. 

İzetbegovic, “Biz uzun yıllardır beraberdik, beraber yaşadık, beraber mücadele ettik. Son kez Çanakkale’de Boşnaklar da kendi ülkesi gibi Türkiye’yi savundu.” ifadelerini kullandı.


Tarihin iki milleti ayırdığını ancak iki ülkenin kaderinin aynı olduğunu vurgulayan İzetbegovic, “Türkleri de Boşnakları da dinlerinden, kimliklerinden koparmak istediler.” diye konuştu.


İzetbegovic, Allah’ın her yüzyılda bir kez birini bahşettiğini ve bu kişinin milletini dinine döndürdüğünü kaydederek, “Bizim Aliya İzetbegovicimiz vardı. Allah’ın yardımıyla ayakta kaldık.” dedi.


İzetbegovic, bugün Türkiye’nin birçok zorlukla mücadele ettiğine işaret ederek, hem içeride hem dışarıda düşmanlarla mücadele eden Türkiye’nin milyonlarca sığınmacıya sahip çıktığını ve her şeye rağmen ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.


Bugün Türk milletinin de Allah’ın kendilerine bahşettiği bir kişiye sahip olduğunu belirten İzetbegovic, “Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin. Doğru yolda olmalısınız. Siz Avrupalı Türkler, liderinize destek olmalısınız.” şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Menbiç'te esnaf YPG/PKK'ya karşı kepenk indirdiMenbiç'te esnaf YPG/PKK'ya karşı kepenk indirdiTerör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Menbiç'in ilçe merkezindeki esnaf, örgütün gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için dükkanlarında bir günlük kepenk kapattı.
ABD resmen duyurdu: Anlaşma sağlandı!ABD resmen duyurdu: Anlaşma sağlandı!ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret savaşının "beklemeye alındığını" duyurdu.
Yıldırım: İsrail kana buladı, ABD de teşvik ettiYıldırım: İsrail kana buladı, ABD de teşvik ettiBaşbakan Binali Yıldırım, ”Filistin’de şehit edilen 63 kardeşimizin katili İsrail yönetimi olmakla beraber aynı zamanda Kudüs’e büyük elçiliği taşımada inat eden ABD yönetimidir” dedi.
Bakir İzetbegovic'ten tarihi sözlerBakir İzetbegovic'ten tarihi sözlerBosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Avrupalı Türklere hitabında, “Bugün sizler Allah’ın size bahşettiği bir kişiye sahipsiniz. Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin.” dedi.
Erdoğan'dan Avrupalı Türklere müjde üstüne müjdeErdoğan'dan Avrupalı Türklere müjde üstüne müjdeBosna Hersek'te düzenlenen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin 6. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türklere müjdeleri peş peşe sıraladı.
Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldiAğrı'dan acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldiAğrı Doğubayazıt'ta süren terör operasyonları sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Şehit ateşi Tokat ve Muş'a düştü. Şehitlerin naaşı yarın toprağa verilecek.
  • Anlaşma tamam! Türkiye'nin eli daha da güçlenecek20 Mayıs 2018 Pazar 14:00
  • FETÖ'nün bir sapkınlığı daha ortaya çıktı!20 Mayıs 2018 Pazar 12:11
  • Meteoroloji uyardı! Yağış geri geliyor20 Mayıs 2018 Pazar 11:33
  • 20 yıl sonra anlattı: 'Bombayı kokpit camından attım'20 Mayıs 2018 Pazar 11:18
  • Hulusi Akar'dan Yunan'ı titretecek mesaj20 Mayıs 2018 Pazar 11:11
  • Uyuşturucu baskınında yakalandı! Bakın kimin oğlu20 Mayıs 2018 Pazar 09:16
  • Kimse o eve giremiyor!20 Mayıs 2018 Pazar 09:12
  • Mafya Mehmet Aydın'ın peşine düştü20 Mayıs 2018 Pazar 09:11
  • Teröristlere ağır darbe20 Mayıs 2018 Pazar 09:09
  • O gemiyle ilgili yeni gelişme20 Mayıs 2018 Pazar 09:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri