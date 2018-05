Yıldırım: İsrail kana buladı, ABD de teşvik etti

Diyarbakır’dan Bingöl’e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Şehir Stadyumunun yanındaki sentetik sahada katıldığı iftar programında konuştu. Hava alanından gelirken 15 yıl önce geldiği Bingöl’ün hali ile şu anki durumu karşılaştırdığını ifade ederek sözlerine başlayan Başbakan Binali Yıldırım, ”Hava alanından bu tarafa bölünmüş yol yoktu. Artık dillere desten olmuş, Çapakçur Köprüsü geldiğiniz zaman beli eğrilmiş bir insanı andırıyordu. Şimdi onun yerinde Bingöl’de neredeyse boğaz köprüsü olan güzel bir köprü olmuş. Bingöl’e çok yakışmış” diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, ”Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yapılan alçakça saldırıyı lanetledik. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Mukaddes bir beldedir. Sadece Müslümanların değil, 3 dinin buluştuğu, kardeşliğin ve insanlığın merkezi. Ama insanlığın merkezini İsrail yönetimi kana buladı. 8 aylık bebeden 70 yaşındaki nineye kadar maalesef gözlerini kırpmadan insanları öldürdüler. Bu vahşete de dünyanın efendisi olduğunu söyleyen ABDyönetimi seyirci kaldı. Kalmakla da kalmadı teşvikte etti. Filistin’ de şehit edilen 63 kardeşimizin katili İsrail yönetimi olmakla beraber aynı zamanda Kudüs’e büyük elçiliği taşımada inat eden ABD yönetimidir. İkisi de sorumludur. Bölgeyi kana boyamışlardı. Bölgedeki istikrarı, barışı yıkmışlardır. Ramazan ayı içerisindeyiz. Böyle hazin bir tablo ile karşı karşıya geldik. Ama Ramazan rahmet, bereket, mağfiret ayıdır” diye konuştu.



”Ay yıldızlı bayrağımız yurdun her karış toprağında dalgalanıyor”



"Kardeşliğin daim olmasını Rabbime hamd ediyorum" diyerek sözlerine devam eden Yıldırım, ”Birkaç yıl önce bu topraklarda yine dışarıdaki emperyalistlerin organize ettiği proje terör örgütleri kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize ne kadar büyük zarar verdiğini sizler biliyorsunuz. Allah’a şükür o terör örgütlerinin yerinde yeller esiyor. Ay yıldızlı bayrağımız yurdun her karış toprağında dalgalanıyor. Hamd olsun bunu birlikte başardık. Terör olmasaydı bugün bu bölgeler bir kat daha büyüyecekti. Ama kaybolan zamanı geri getiremeyiz ama Bingöl’ün kalkınmasını, gelişmesini ve aradaki mesafeyi kapatmasını sağlayabiliriz. Yeterki , barış kardeşlik ve huzur olsun. Terör başımızın belası olmasın. Sizin dik ve kararlı duruşunuz ve hükümetinizin teröre karşı, amansız mücadele ile bu belayı ülkemizden def ettik. Hatta ülkemizden değil, aynı zamanda bu alçaklar Türkiye’de milleti rahatsız edemeyince bu sefer Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde yapılandılar. Büyük ve dost bildiğimiz devletler bunlara yardım ettiler ve silah verdiler. Ama bu millet Çanakkale’de Dumlupınar’da ve Sarıkmış’da nasıl düşmana dur dediyse nasıl istiklali için gözünü kırpmadan şehadete yürüdüyse aynı şekilde Fırat kalkanıyla Afrin operasyonuyla da başımıza bela olan PKK, PYD/YPG, DEAŞ gibi proje örgütleri bunların ipi hepsinin ipi aynı ellerde. Bunlar kim para verirse kim destek verirse onun işini görürler. PKK örgütünün kürt kardeşlerimle ilgili bir meselesi yok. Sadece Kürtlere değil bir milletin tamamına acı yaşatıyorlar. Kardeşliğine birliğine beraberliğine zarar veriyorlar. Aslında tek sorunumuz terör örgütüdür ve yaptığı yıkımdır. Bingöl, yakın tarihimize her zaman bayrağına sahip çıkmıştır. Birliğine beraberliği sahip çıkmıştır. Asla teröristlerin rahatsız etmesine izin vermemiştir. Çünkü Bingöl halkı dinini bayrağını devletini sever. Niye kavga edeceğiz ve anlaşamayacağız.Kavga için hiç sebebimiz yok” diye konuştu.



Bingöl’de 5 bin kişiye iş müjdesi



Geleceğin herkesin geleceği olduğuna vurgu yapan Yıldırım, şunları kaydetti:

”Yavrularımızın yönünü dağa değil 2023 hedeflerine yöneltmemiz gerekiyor. Bunları daha iyi eğiteceğimiz ve daha çok yatırım yapacağız. Daha çok iş aş, imkanı sağlayacağız. Bugün elimiz boş gelmedik. Bingöl’e büyük bir süt entegre tesisi kuruyoruz. Onun kararını imzalayarak geldim. 700 milyon liradan fazla yatırım yapacak 5 bin kardeşimize iş aş imkanı sağlayacak. Kararını aldık. Bugün resmi gazetede yayınlandı. Ülkemde taş ütüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Tarım Bakanlığımızda sütle ilgili yeni prim uygulamasını başlattı. Yüzde yüz süt alım primleri artırıldı. Artık sütü üreticileri emeklerinin karşılığını alacak. 24 Haziran seçimi var. Bu seçim diğerlerinden biraz farklı. Bingöl bunun kararını halk oylamasında verdi. Evet diyerek bu yolu açtı. 24 Haziran bu işin uygulamasıdır. Sandığa gidecek milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçeceğiz."



Yıldırım’ın konuşmasının ardından Bingöl’de kent merkezi ile Düzağaç bölgesini birbirine bağlayan 547 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki, çift yönlü, yaya geçitli olarak 32 ayak üzerine kurulan Çapakçur köprüsüne görüntülü bağlanarak açılışını gerçekleştirdi.



Programa Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.