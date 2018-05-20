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ABD resmen duyurdu: Anlaşma sağlandı!

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ABD resmen duyurdu: Anlaşma sağlandı!
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret savaşının "beklemeye alındığını" duyurdu.
ABD resmen duyurdu: Anlaşma sağlandı! ABD resmen duyurdu: Anlaşma sağlandı! ABD resmen duyurdu: Anlaşma sağlandı!

 

Fox televizyonuna konuşan Mnuchin, ABD ve Çin arasında gümrük vergisi üzerinden yaşanan gerginliği bir anlaşma zemininde sonlandırmak için beklemeye aldıklarını açıkladı.

'TİCARET SAVAŞINI BEKLEMEYE ALIYORUZ'

Hazine Bakanı Mnuchin, "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık." dedi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret haciminin genişleyeceğine vurgu yapan Mnuchin, "Önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde enerji alımının 50 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında bir seviyeye çıkacağını görebilirsiniz. Ve stratejik olarak bu durum hem bizim için hem de onlar için önemli olacak." diye konuştu.

Steven Mnuchin, Çin ile müzakereleri devam eden anlaşmaya ilişkin ise detay vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Mnuchin'in ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için birkaç gün içerisinde Çin'e gideceğini bildirmişti.

Mnuchin, ay başında Çin'e yaptığı ziyarette, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile ikili ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını çözmek üzere toplantılar yapmıştı. Toplantılarda fikir alışverişinde bulunulmuş ve kısmen mutabakat sağlanmıştı.

Steven Mnuchin'in Çin'e yaptığı ziyaretin ardından ise Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ticari ve ekonomik müzakereler yürütmek için ABD'ye ziyarette bulunmuştu.

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