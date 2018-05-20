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Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi!

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Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi!
THY Euroleague Final Four finalinde İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 85-80 kaybeden son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Avrupa ikincisi oldu.
Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi! Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi! Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi!

 

THY Euroleague Final Four finalinde son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'le karşılaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final maçını 85-80 kaybeden Fenerbahçe Doğuş, Avrupa ikincisi olurken, şampiyon Real Madrid ise 10. kez kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşamaya iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 4 dakikayı 7-4 önde geçti. Ahmet Düvelioğlu'nun sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş, televizyon molasına 11-6'lık üstünlükle girdi. Mola dönüşü oyun üstünlüğünü eline geçiren Real Madrid ilk çeyreği 21-17 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin ilk dakikalarında sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid atışlarına engel olamadı ve ilk 5 dakikayı 29-26 geride girdi. Oyundan bir an olsun kopmayan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 40-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Hücumda etkili olan Real Madrid karşısında zaman zaman ağır kalan Fenerbahçe Doğuş, üçüncü çeyreği 63-55 geride kapattı.

Final periyodunda baskılı savunma yapan ve Fenerbahçe Doğuş'u top kayıplarına sürükleyen Real Madrid skor üstünlüğünü maçın sonuna kadar korudu ve sahadan 85-80 galip ayrıldı.

REAL MADRİD 85-80 FENERBAHÇE

1.Periyot Sonucu: 21-17
2.Periyot Sonucu: 17-23
3.Periyot Sonucu: 25-15
4.Periyot Sonucu: 22-25

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