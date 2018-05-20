THY Euroleague Final Four finalinde son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'le karşılaştı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final maçını 85-80 kaybeden Fenerbahçe Doğuş, Avrupa ikincisi olurken, şampiyon Real Madrid ise 10. kez kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşamaya iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 4 dakikayı 7-4 önde geçti. Ahmet Düvelioğlu'nun sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş, televizyon molasına 11-6'lık üstünlükle girdi. Mola dönüşü oyun üstünlüğünü eline geçiren Real Madrid ilk çeyreği 21-17 önde bitirdi.
İkinci çeyreğin ilk dakikalarında sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid atışlarına engel olamadı ve ilk 5 dakikayı 29-26 geride girdi. Oyundan bir an olsun kopmayan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 40-38 önde gitti.
Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Hücumda etkili olan Real Madrid karşısında zaman zaman ağır kalan Fenerbahçe Doğuş, üçüncü çeyreği 63-55 geride kapattı.
Final periyodunda baskılı savunma yapan ve Fenerbahçe Doğuş'u top kayıplarına sürükleyen Real Madrid skor üstünlüğünü maçın sonuna kadar korudu ve sahadan 85-80 galip ayrıldı.
REAL MADRİD 85-80 FENERBAHÇE
1.Periyot Sonucu: 21-17
2.Periyot Sonucu: 17-23
3.Periyot Sonucu: 25-15
4.Periyot Sonucu: 22-25