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Galatasaray'da büyük kutlama

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Süper Lig 34. haftasında deplasmanda Göztepe karşısında 1-0 galip gelerek 2017/18 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılı takım, Türk Telekom stadında taraftarlarıyla birlikte kutlama yaptı.
Galatasaray'da büyük kutlama
Galatasaray'da büyük kutlama Galatasaray'da büyük kutlama Galatasaray'da büyük kutlama

Süper Lig 34. haftasında deplasmanda Göztepe karşısında 1-0 galip gelerek 2017/18 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılı takım, Türk Telekom stadında taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu kutluyor.

Galatasaraylı taraftarlar TT Stadı'nda gerçekleşecek olan şampiyonluk kutlaması öncesinde saat 18:00'de stada alınmaya başlandı. Kutlamalar ise hem Galatasaray’ın kuruluş yılına hem de şampiyon oldukları 19 Mayıs tarihine atıfla 19.05’te başladı.

Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim ve teknik heyet ise iftar nedeniyle saat 20:45'ten itibaren kupa törenine çağrılmaya başlanacak. Seremoniye son olarak Fatih Terim gelecek ve kutlamalar saat 22:00'ye kadar devam edecek.

 

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