Ankara'yı yağmur ve dolu vurdu

Geçtiğimiz hafta Ankara'da sağanak yağış hayatı adeta felç etmiş, araçlar, evler ve iş yerleri zarar görmüştü. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılmış, bazı Ankaralılar selde sürüklenerek ölümün kıyısından dönmüştü.
DOLU ANKARA'YI ESİR ALDI
Bugün de başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gölbaşı'nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.
Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Akay alt geçidini su bastı. 30 kişi itfaiyenin çabalarıyla kurtarıldı.