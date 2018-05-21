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Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yeri belli oldu

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24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiliyor.
Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yeri belli oldu
Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yeri belli oldu Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yeri belli oldu Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yeri belli oldu

Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, "Önce ittifakların ve siyasi partilerin adları yazılı fanustan kurum tarafından çekim yapılacak, ismi çıkan ittifakın temsilcisi gelerek pusuladaki sırasını belirleyecektir. Oy pusulasındaki sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Daha sonra ittifak içerisindeki sıralarının belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacaktır" dedi. Daha sonra kura çekimine geçildi.

KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞÖYLE:

1- Cumhur İttifakı
2- HÜDA-Par
3- Vatan Partisi
4- Halkların Demokratik Partisi
5- Bağımsız Türkiye Partisi
6- Millet İttifakı 

KURA ÇEKİMİNE GÖRE İTTİFAK İÇİ SIRALAMA ŞÖYLE:

Cumhur İttifakı
1- AK Parti
2- MHP

Millet İttifakı 
1- CHP
2- Saadet Partisi
3- İYİ Parti

 

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