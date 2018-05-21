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Türk askeri geliyor! Kandil'e çok az kaldı

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Türk askeri geliyor! Kandil'e çok az kaldı
Irak Haber sitesinin paylaştığı güncel haritaya göre, TSK mensupları, İran-Irak sınırında bulunan ve 3587 rakıma sahip olan Kandil Dağı'na adım adım yaklaşmaya başladı.
Türk askeri geliyor! Kandil'e çok az kaldı Türk askeri geliyor! Kandil'e çok az kaldı Türk askeri geliyor! Kandil'e çok az kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Fırat Kalkanı ve Zeyin Dalı Harekatı operasyonları sonrasında büyük darbe alan eli kanlı terör örgütü PKK/YPG/PYD/DEAŞ unsurları, arkalarına bakmadan kaçarak Avrupa ülkelerine sığındı. 

Türkiye'nin bir beka sorunu olarak gördüğü ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar, örgütün yoğun olarak bulunduğu Irak'ta da tam gaz devam ediyor. Bölgede terör örgütüne nefes aldırmayan TSK, örgütün binlerce barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullandığı yerleri imha etmiş bulunmakta. 

Irak Haber sitesinin paylaştığı güncel haritaya göre, TSK mensupları, İran-Irak sınırında bulunan ve 3587 rakıma sahip olan Kandil Dağı'na adım adım yaklaşmaya başladı. TSK'nın, terör örgütü PKK/YPG'nin merkez üssü olarak kullandığı Kandil Dağı'na yaklaşması örgüt liderlerini endişeye soktu.

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