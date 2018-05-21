Kaza da otobüs şoförü Süleyman Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
- Kütahya'da yolcu otobüsü devrildiTerörist cenazesinde gözyaşı dökmüştü! Yeniden aday mı?Çok konuşulacak 'Çiller' iddiasıAbdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu öğrenildiListe açıklandı! Eren Erdem çıldırdıİşte günün gazete manşetleriBelhanda sahneye ilahiyle çıktıMustafa Balbay'a soğuk duş!CHP'nin kiralık vekilleri yeniden aday listesindeTürk askeri geliyor! Kandil'e çok az kaldı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:45 Güneş 05:34 Öğle 13:07 İkindi 17:02 Akşam 20:27 Yatsı 22:09
- 23°C Adana
- 19°C Adıyaman
- 13°C Afyon
- 12°C Ağrı
- 15°C Amasya
- 15°C Ankara
- 25°C Antalya
- 18°C Artvin
- 19°C Aydın
- 17°C Balıkesir
- BIST: 102.410 0.53
- Altın: 186,954 0.17
- Dolar: 4,4877 0.73
- Euro: 5,2816 0.43
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildiİstanbul-Kütahya seferini yapmakta olan Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi ve ardından bir fabrikanın istimlak duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü 16 kişi yaralandı.
Türk askeri geliyor! Kandil'e çok az kaldıIrak Haber sitesinin paylaştığı güncel haritaya göre, TSK mensupları, İran-Irak sınırında bulunan ve 3587 rakıma sahip olan Kandil Dağı'na adım adım yaklaşmaya başladı.
Gri listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüTunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü gri listede yer alan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirlendi.
Menbiç'te esnaf YPG/PKK'ya karşı kepenk indirdiTerör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Menbiç'in ilçe merkezindeki esnaf, örgütün gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için dükkanlarında bir günlük kepenk kapattı.
ABD resmen duyurdu: Anlaşma sağlandı!ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret savaşının "beklemeye alındığını" duyurdu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Belhanda sahneye ilahiyle çıktı
- Nihat Hatipoğlu'ı şok eden soru
- Selçuk Bayraktar'dan eşi Sümeyye'ye jest!
- İnceleme için gitti, hayat kurtardı
- Diriliş’ten neden ayrıldığı oraya çıktı!
- Kuşadası'nda bulundu! Görenler hayrete düştü
- Diriliş Ertuğrul'un hayranı çıktı!
- Başkent'te dehşet! Gazi ailesine saldırdılar
- Mirzabeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
- Sus pozu veren hemşire yıllar sonra ortaya çıktı!
- Vahşi cinayetin şüphelisi dizi oyuncusu çıktı!
- 16 kurşun sıkarak berberde öldürdü!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.