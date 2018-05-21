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Gizli toplantı ifşa oldu! İşin içinden yine onlar çıktı

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ABD’de Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduğu seçime yönelik ‘hile’ soruşturmasında BAE ve İsrail’in izlerine rastlandı.
Gizli toplantı ifşa oldu! İşin içinden yine onlar çıktı
Gizli toplantı ifşa oldu! İşin içinden yine onlar çıktı Gizli toplantı ifşa oldu! İşin içinden yine onlar çıktı Gizli toplantı ifşa oldu! İşin içinden yine onlar çıktı

Seçimden 3 ay önce Trump’ın oğlu Donald Trump ile gizlice görüşen BAE temsilcisi George Nadir ve İsrailli Joel Zamil’in ‘seçime müdahale’ teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Zamil, sosyal medyada manipülatif içerik üreten bir şirkete sahip.

ABD’de savcı Mueller tarafından yürütülen başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmasında BAE ve İsrail’in de seçimlerde parmağı olduğu ortaya çıktı.

ABD’nin Ortadoğu politikalarını şekillendirmek üzere ülkede lobi faaliyetleri yürüten BAE ve İsrail’den danışman ve uzmanların Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile seçimlerden önce Trump Tower’da gizli bir görüşme gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

ABD’de özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ABD seçimlerine müdahale soruşturması, seçimlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail bağlantılı kişi ve kurumların bağlantısının bulunması ile yeni bir dönemece girdi. The New York Times’ta yer alan habere göre, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinden 3 ay önce, Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, New York’taki Trump Tower’da küçük bir grupla gizli bir görüşme yaptı.

TRUMP TOWER’DA BULUŞTULAR

Yapılan gizli toplantıda Ortadoğu’da birçok karanlık işin içerisinde yer alan paralı asker şirketi Blackwater’ın eski sahibi Erik Prince, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın temsilcileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin fiili yöneticilerine danışmanlık yapan George Nadir ile İsrailli Joel Zamil vardı. Sosyal medyada manipülatif içerik üreten bir şirkete sahip olan Zamil’in şirketinde sosyal medyadan bilgi toplama konusunda uzman İsrail istihbaratının eski mensuplarının çalıştığı biliniyor. Toplantıda Nadir ve Zamil’in Trump’a seçimlere müdahale etme teklifinde bulundukları öğrenildi.

MİLYON DOLARLIK ÇALIŞMA

Joel Zamil’in toplantıda sunduğu milyon dolarlık sosyal medya çalışmasının kabul edilip edilmediği kesin bir şekilde bilinmese de, Trump’ın oğlunun teklifi kabul ettiğine dair güçlü işaretler bulunuyor. Toplantıya Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’i temsilen katılan George Nadir’in, bu süreçten sonra Jared Kushner ve Michael Flynn’le de bağlantı kurduğu biliniyor. George Nadir’in, İran’ı istikrarsızlaştırmak için Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la ortak hazırladıkları gizli bir planı da toplantıda gündeme taşıdığı belirtiliyor. Nader’in ayrıca seçimden sonra Joel Zamil’e 2 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Özel Yetkili Savcı Mueller, bir süre önce soruşturma kapsamında George Nadir ‘i sorguya almıştı. Ayrıca bir süre önce de Abu Dabi yönetiminin, İsrail lobisinin çalışma tarzını kopyalayarak ABD’de politikacılar, düşünce kuruluşları, uzmanlar ve sosyal medya trollerinden oluşan bir ağ kurduğu ortaya çıkmıştı.

 

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