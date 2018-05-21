Cep telefonundan fotoğrafları çıktı! Suikast için geldiler yakalandılar

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz Nisan ayının son günlerinde Rusya’dan gelen 2 Çeçen asıllı şahısın durumlarından şüphelenilerek incelenen telefonlarından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın fotoğrafları çıktı.

DEAŞ cellatlarının kafa kesme görüntülerinin de tespit edildiği telefonlarda İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’a ait olduğu ileri sürülen ancak kesinlikle doğru olmayan sözde sosyal medya yazışmaları da tespit edildi.

“İNAD TİMİ”NE YAKALANDILAR

Atatürk Havalimanı’nda başta DEAŞ olmak üzere, değişik terör örgütlerinin üyesi olan ve YTS (yabancı terörist savaşçı) olarak adlandırılan teröristlerin tespit ve etkisiz hale getirilmesi için çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye bağlı ‘İNAD Timleri’ 29 Nisan günü Rusya’dan gelen bir uçakla havalimanına giriş yapan Çeçen asıllı iki şahısı durumlarından şüphelenip bir süre izledi.

KAFA KESME VE BİAT YEMİNİ GÖRÜNTÜLERİ

İzlemenin ardından şüpheli olarak değerlendirilen Rus pasaportlu I.M. ve M.R. isimli şahıslar mülakat ve kontrol odasına alındı. Mülakatta İstanbul’a turistik gezi için geldiklerini ifade eden 2 şüphelinin özel eşyalarını ve telefonlarını da incelemeye alan ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin cep telefonlarında, DEAŞ cellatları tarafından yapılan kafa kesme görüntüleriyle, DEAŞ emirine bağlılık ve biat yemini görüntüleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın fotoğraflarını tespit etti.

ÇALIŞKAN’IN FOTOĞRAFI VE SÖZDE YAZIŞMALARI

Gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye getirilen 2 terör şüphelisinin telefonlarını titizlikle inceleyen ekipler, Emniyet Müdürü Çalışkan’ın ‘Türkiye ile Rusya’nın yakınlaşmasından duyduğu sözde memnuniyeti anlatan ancak kesinlikle doğru olmayan sosyal medya yazışmalarını da tespit etti.

ÖYLESİNE YÜKLEMİŞLER

Montaj yöntemle oluşturulan yazışmaların, 2 terör şüphelisinin telefonuna terör örgütü DEAŞ’in sözde emirliğinde yer alan üst düzey yöneticiler tarafından gönderildiği tespit edilirken, geçtiğimiz hafta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 terör şüphelisinin sorgularında örgüt üyesi olmadıklarını iddia edip, görüntüleri öylesine telefonlarına yüklediklerini ifade ettikleri öğrenildi.

BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Muhtemel bir suikast için yurda giriş yaptıkları değerlendirilen 2 terör şüphelisinin, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının tespiti için çalışmalarını devam ettiren İstanbul polisi, güvenlik önlemlerini de artırdı.