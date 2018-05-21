Ve kuruldu! İsrail'den hesabı sorulacak

İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze’de 66 kişinin şehit olduğu katliamı araştırmak için soruşturma komitesi kurdu. Komite, uluslararası bağımsız uzmanlar atandıktan sonra göreve başlayacak. Çıkan rapor uluslararası kuruluşlara verilecek.

Gazze’de 66 kişinin şehit olduğu katliamı araştırmak üzere soruşturma komitesi kuruldu. İİT’nin aldığı karar kapsamında sorumlular detaylıca soruşturulacak. Raporlara konu edilecek bulgular uluslararası kurul ve kuruluşlara sunulacak. İsrail’in katliamı cezai bir olaya evrilecek.

İİT üyeleri, İsrailli sorumluların yargılanması için yerel mahkemeleri harekete geçirecek. Katliam Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne de taşınacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) İstanbul zirvesinde, Gazze’de şehit edilen 66 Filistinli için soruşturma komitesi kuruldu. İİT Genel Sekreterliği tarafından uluslararası bağımsız uzmanların atanmasıyla birlikte, komite çalışmalarına başlayacak. Komitenin kararları uluslararası nitelikte olacak. Saldırıyı yapan, tetiğe basan kimse hepsi tespit edilecek.

HESABI SORULACAK

Suçun ve suçluların tespitine yönelik cezai bir soruşturma yürütülecek, bulgular raporla ortaya konulacak. Bu rapor uluslararası kurul ve kuruluşlara iletilecek. İİT üyeleri sorumluların cezalandırılması konusunda yerel mahkemeleri harekete geçirecek. Hukuken olayın sorumluluğunu taşıyanlar hakkında cezai soruşturmalar yürütülecek, hakkında yakalama kararları alınacak. İsrail’in yaptığı bu katliam, cezai bir olaya evrilmiş olacak.

UCM’YE BAŞVURU YOLU

Zirve kararları dışında Filistin’in de katliamın gerçekleştiği ülke olarak, üyesi olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurabileceği belirtiliyor. Katliamın UCM’ye taşınması ihtimali bile İsrail’i rahatsız etmiş durumda. UCM’nin böyle bir davayı Filistin devleti adına kabul etmesi halinde Avrupa’nın harekete geçirilmesine ilişkin diplomatik girişimler arttırıldı.

İİT’DEN BÜYÜK KATKI

İİT zirvesi kararlarını değerlendiren diplomatik kaynaklar, teşkilatın dünyada ve İslam ülkeleri kamuoyunda hak ettiği itibarı göremediğini, oysa ki birkaç günde büyük bir ilgiyle Filistin için seferber olan İİT’nin birçok uluslararası kurum ve kuruluşun yapamayacağı birlikteliği sergilediğini vurguladılar. Ayrıca başta Suudi Arabistan olmak üzere Kudüs meselesiyle yakından ilgilenen tüm aktörleri bu meselenin arkasında durmaya teşvik eden yaklaşımıyla da zirvenin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

KALKINMA VAKIF FONU

Zirvenin önemli kazanımlarından biri de Filistinli mültecilerin desteklenmesi konusu oldu. Filistinlilere destek için İslam Kalkınma Bankası devreye sokuldu. Türkiye’nin kurulması için 2 yıldır büyük gayret üstlendiği Kalkınma Vakıf Fonu’nun kurulup desteklenmesine karar verildi. Karar, İslam Kalkınma Bankası’nın en büyük ortağı olan Suudi Arabistan’ın aktif desteğiyle alındı.