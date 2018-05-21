21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:27Yatsı 22:09
    • 29°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 187,721 0.58
  • Dolar: 4,5497 2.12
  • Euro: 5,3359 1.46

Ve kuruldu! İsrail'den hesabı sorulacak

»
İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze’de 66 kişinin şehit olduğu katliamı araştırmak için soruşturma komitesi kurdu. Komite, uluslararası bağımsız uzmanlar atandıktan sonra göreve başlayacak. Çıkan rapor uluslararası kuruluşlara verilecek.
Ve kuruldu! İsrail'den hesabı sorulacak
Ve kuruldu! İsrail'den hesabı sorulacak Ve kuruldu! İsrail'den hesabı sorulacak Ve kuruldu! İsrail'den hesabı sorulacak

Gazze’de 66 kişinin şehit olduğu katliamı araştırmak üzere soruşturma komitesi kuruldu. İİT’nin aldığı karar kapsamında sorumlular detaylıca soruşturulacak. Raporlara konu edilecek bulgular uluslararası kurul ve kuruluşlara sunulacak. İsrail’in katliamı cezai bir olaya evrilecek.

İİT üyeleri, İsrailli sorumluların yargılanması için yerel mahkemeleri harekete geçirecek. Katliam Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne de taşınacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) İstanbul zirvesinde, Gazze’de şehit edilen 66 Filistinli için soruşturma komitesi kuruldu. İİT Genel Sekreterliği tarafından uluslararası bağımsız uzmanların atanmasıyla birlikte, komite çalışmalarına başlayacak. Komitenin kararları uluslararası nitelikte olacak. Saldırıyı yapan, tetiğe basan kimse hepsi tespit edilecek.

HESABI SORULACAK

Suçun ve suçluların tespitine yönelik cezai bir soruşturma yürütülecek, bulgular raporla ortaya konulacak. Bu rapor uluslararası kurul ve kuruluşlara iletilecek. İİT üyeleri sorumluların cezalandırılması konusunda yerel mahkemeleri harekete geçirecek. Hukuken olayın sorumluluğunu taşıyanlar hakkında cezai soruşturmalar yürütülecek, hakkında yakalama kararları alınacak. İsrail’in yaptığı bu katliam, cezai bir olaya evrilmiş olacak.

UCM’YE BAŞVURU YOLU

Zirve kararları dışında Filistin’in de katliamın gerçekleştiği ülke olarak, üyesi olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurabileceği belirtiliyor. Katliamın UCM’ye taşınması ihtimali bile İsrail’i rahatsız etmiş durumda. UCM’nin böyle bir davayı Filistin devleti adına kabul etmesi halinde Avrupa’nın harekete geçirilmesine ilişkin diplomatik girişimler arttırıldı.

İİT’DEN BÜYÜK KATKI

İİT zirvesi kararlarını değerlendiren diplomatik kaynaklar, teşkilatın dünyada ve İslam ülkeleri kamuoyunda hak ettiği itibarı göremediğini, oysa ki birkaç günde büyük bir ilgiyle Filistin için seferber olan İİT’nin birçok uluslararası kurum ve kuruluşun yapamayacağı birlikteliği sergilediğini vurguladılar. Ayrıca başta Suudi Arabistan olmak üzere Kudüs meselesiyle yakından ilgilenen tüm aktörleri bu meselenin arkasında durmaya teşvik eden yaklaşımıyla da zirvenin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

KALKINMA VAKIF FONU

Zirvenin önemli kazanımlarından biri de Filistinli mültecilerin desteklenmesi konusu oldu. Filistinlilere destek için İslam Kalkınma Bankası devreye sokuldu. Türkiye’nin kurulması için 2 yıldır büyük gayret üstlendiği Kalkınma Vakıf Fonu’nun kurulup desteklenmesine karar verildi. Karar, İslam Kalkınma Bankası’nın en büyük ortağı olan Suudi Arabistan’ın aktif desteğiyle alındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ve kuruldu! İsrail'den hesabı sorulacakVe kuruldu! İsrail'den hesabı sorulacakİstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze’de 66 kişinin şehit olduğu katliamı araştırmak için soruşturma komitesi kurdu. Komite, uluslararası bağımsız uzmanlar atandıktan sonra göreve başlayacak. Çıkan rapor uluslararası kuruluşlara verilecek.
Gizli toplantı ifşa oldu! İşin içinden yine onlar çıktıGizli toplantı ifşa oldu! İşin içinden yine onlar çıktıABD’de Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduğu seçime yönelik ‘hile’ soruşturmasında BAE ve İsrail’in izlerine rastlandı.
Suriye'deki İran üssünde patlama sesleriSuriye'deki İran üssünde patlama sesleriSuriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki İran üssünde şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildiriliyor. İsrail ordusunun söz konusu hedefi vurmuş olma ihtimali bulunuyor.
Venezuela'daki seçimleri Maduro kazandıVenezuela'daki seçimleri Maduro kazandıVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanarak yeniden seçildi.
Rusya’da uçak düştü: 1 ölüRusya’da uçak düştü: 1 ölüRusya'nın Leningrad bölgesinde Su-29 tipi bir uçağın düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Almanlar korku içinde! Yeni dönem başladıAlmanlar korku içinde! Yeni dönem başladıBavyera eyaletinde meclisten geçen ve polislere sınırsız yetki sağlayan yasa, eyalette korku iklimi oluşturdu. Bavyera'da polislerin yetki kullanım alanları belirlendi.
  • ABD, Dimitri’'nin yaptığı katliamı konuşuyor!20 Mayıs 2018 Pazar 09:21
  • Sudan'dan Mısır'a 'dizi' notası!20 Mayıs 2018 Pazar 09:09
  • BAE işgal etti! Başkente hükümet giremiyor20 Mayıs 2018 Pazar 09:06
  • Merkel kozunu oynadı! Trump çıldıracak20 Mayıs 2018 Pazar 09:05
  • Trump'tan son teklif! 'Ülken zengin olu'20 Mayıs 2018 Pazar 09:00
  • İsrail denince bilinmesi gereken insanlık dışı uygulamalar20 Mayıs 2018 Pazar 08:50
  • Ağzında bir bakla var19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:02
  • Pakistan ve Hindistan arasında çatışma: 7 ölü!19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:26
  • Dünya bunu konuşuyor! Hesap vermeli19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:26
  • Almanya'da çifte standart! Erdoğan olunca...19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri