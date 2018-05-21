21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:27Yatsı 22:09
    • 29°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 187,721 0.58
  • Dolar: 4,5497 2.12
  • Euro: 5,3359 1.46

MEB'den müjde! Artık her ay verilecek

»
MEB, ihtiyaç sahibi öğrencilere 3 ayda bir yaptığı burs ödemesi ve paralı yatılı okullarla ilgili düzenlemeler yapacak.
MEB'den müjde! Artık her ay verilecek
MEB'den müjde! Artık her ay verilecek MEB'den müjde! Artık her ay verilecek MEB'den müjde! Artık her ay verilecek

Buna göre; MEB, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde burs alan 259 bin 465 öğrenciye 3 aylık ödenen burs aylık olarak ödenecek. Paralı yatılı yerine, parasız yatılı imkanı sunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), iki önemli değişiklik yapacak. Bunlardan biri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burslar, diğeri ise parasız yatılılık bursu kazanan öğrenciler dışında yatılı kaldıkları için “pansiyon ücreti” ödemek zorunda olan öğrencileri kapsıyor. MEB, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde burs alan 259 bin 465 öğrenciyle ilgili ödeme sistemini değiştiriyor. Ödemeler, 3 ayda bir yerine ayda bir yapılacak.

MEB’e bağlı kurumlarda öğretim gören 259 bin 465 öğrenciye 2018 yılı 1. dönem bursu olarak 648 TL verildi. Yeni sistemde öğrenci bursları, Vakıfbank üzerinden, Vakıfbank’ın bulunmadığı yerlerde PTT Bank şubelerinden “MEB Sosyal Destek Kartları”yla ödenecek. Burslar, öğrencilerin banka hesaplarına doğrudan yatırılacak. Burs ödemeleri 3 ayda bir yerine ayda bir yapılacak. Daha önce burs dağıtımı 919 ilçe saymanlığı üzerinden il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kanalıyla gerçekleştiriliyordu. Bu durum okul, ilçe, il milli eğitim müdürlükleri ve saymanlıklarda yaşanan yazışma ve bürokrasi nedeniyle zaman kaybına ve işlem maliyetine neden oluyordu. Öğrencilerin burslarını aldığı bankalar, muhtelif adlarla öğrenci burslarından ücret kesiyordu.

ZORUNLU EĞİTİMLE ÇELİŞİYORDU

MEB yetkilileri, zorunlu eğitim ile paralı yatılı okul uygulamasının çeliştiğini belirterek, önümüzdeki dönemde paralı yatılı yurt uygulamasının tümüyle kaldırılacağını ve parasız yatılı eğitim imkânı sunulacağını kaydetti.

HABERTÜRK

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MEB'den müjde! Artık her ay verilecekMEB'den müjde! Artık her ay verilecekMEB, ihtiyaç sahibi öğrencilere 3 ayda bir yaptığı burs ödemesi ve paralı yatılı okullarla ilgili düzenlemeler yapacak.
Seçimler için kritik gün! Bugün son günSeçimler için kritik gün! Bugün son gün24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00’ye kadar YSK'ya verecek.
Cep telefonundan fotoğrafları çıktı! Suikast için geldiler yakalandılarCep telefonundan fotoğrafları çıktı! Suikast için geldiler yakalandılarİstanbul Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz Nisan ayının son günlerinde Rusya’dan gelen 2 Çeçen asıllı şahısın durumlarından şüphelenilerek incelenen telefonlarından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın fotoğrafları çıktı.
Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi konuştuMezarlıkta ağlayan kızın ailesi konuştuÇorum’daki mezarlıkta ağlayan ‘gizemli’ kızdan bir aile dramı çıktı.
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildiKütahya'da yolcu otobüsü devrildiİstanbul-Kütahya seferini yapmakta olan Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi ve ardından bir fabrikanın istimlak duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü 16 kişi yaralandı.
Türk askeri geliyor! Kandil'e çok az kaldıTürk askeri geliyor! Kandil'e çok az kaldıIrak Haber sitesinin paylaştığı güncel haritaya göre, TSK mensupları, İran-Irak sınırında bulunan ve 3587 rakıma sahip olan Kandil Dağı'na adım adım yaklaşmaya başladı.
  • Gri listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldü21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:34
  • Menbiç'te esnaf YPG/PKK'ya karşı kepenk indirdi20 Mayıs 2018 Pazar 21:56
  • ABD resmen duyurdu: Anlaşma sağlandı!20 Mayıs 2018 Pazar 21:56
  • Yıldırım: İsrail kana buladı, ABD de teşvik etti20 Mayıs 2018 Pazar 21:55
  • Bakir İzetbegovic'ten tarihi sözler20 Mayıs 2018 Pazar 20:54
  • Ankara'yı yağmur ve dolu vurdu20 Mayıs 2018 Pazar 19:00
  • Erdoğan'dan Avrupalı Türklere müjde üstüne müjde20 Mayıs 2018 Pazar 17:52
  • Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi20 Mayıs 2018 Pazar 17:49
  • Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yeri belli oldu20 Mayıs 2018 Pazar 16:00
  • Anlaşma tamam! Türkiye'nin eli daha da güçlenecek20 Mayıs 2018 Pazar 14:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri