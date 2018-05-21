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Seçimler için kritik gün! Bugün son gün

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Seçimler için kritik gün! Bugün son gün
24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00’ye kadar YSK'ya verecek.
Seçimler için kritik gün! Bugün son gün Seçimler için kritik gün! Bugün son gün Seçimler için kritik gün! Bugün son gün

Türkiye, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, seçime AK PARTİ, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek.

Siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini yarın en geç saat 17.00’ye kadar YSK’ye verecek. Bağımsız milletvekili adayları da en geç bugün saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.

Siyasi partiler, aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri 25 Mayıs’a kadar tamamlayacak.

Milletvekili geçici aday listeleri, YSK’ce Resmi Gazete’de 26 Mayıs’ta yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs saat 15.00’te sona erecek ve 23.59’a kadar itirazlar karara bağlanacak. YSK tarafından milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete’ye 30 Mayıs’ta gönderilecek.

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