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G.Saraylı yıldız: Birlikte namaz kılıyoruz

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G.Saraylı yıldız: Birlikte namaz kılıyoruz
Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Fox TV'de yayınlanan Sahur programına konuk oldu. Öztekin, maç günleri namaz kıldıklarını söyledi.
G.Saraylı yıldız: Birlikte namaz kılıyoruz G.Saraylı yıldız: Birlikte namaz kılıyoruz G.Saraylı yıldız: Birlikte namaz kılıyoruz

Yasin'in programdaki açıklamaları şu şekilde;

"TAKIM ARKADAŞLARIMLA NAMAZ KILIYORUZ"

"Maç sabahları Belhanda, Feghouli, Denayer ve Ahmet Çalık'la birlikte namaz kılıyoruz. Göztepe maçının gününde de birlikte namaz kıldık ve çok şükür şampiyon olduk"

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"UMREDE GALATASARAY İÇİN DUA ETTİM"

Sarı-kırmızılı takımdaki ilk senesinde umreye gidip G.Saray'a dua ettiğinin söyleyen Yasin, "Kışın 1 hafta 10 gün izinimiz oluyor. Umre için en uygun zaman o dönem oluyor. Son 3 sene gittim. İnşallah önümüzdeki yıllarda da gitmek istiyorum. Galatasaray'da ilk senemde yine Umre ziyaretim olmuştu. Şampiyon olmak için dua ettim. O sezon da şampiyon olduk." dedi.

Yasin son olarak şampiyonluk için takım arkadaşını, hocası Fatih Terim ve tüm camiayı tebrik ederek, taraftarlara da teşekkür etti.

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