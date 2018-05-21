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Trump’ın kararı ABD’nin başını ağrıtıyor: İtibarımız kalmadı!

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İran’la yapılan nükleer anlaşmanın mimarı Richard Nephew, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nephew, “Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ABD’nin güvenilirliği büyük zarar gördü. Anlaşma bozan ülke olarak artık bir itibarımız kalmadı.” dedi
Trump’ın kararı ABD’nin başını ağrıtıyor: İtibarımız kalmadı!
Trump’ın kararı ABD’nin başını ağrıtıyor: İtibarımız kalmadı! Trump’ın kararı ABD’nin başını ağrıtıyor: İtibarımız kalmadı! Trump’ın kararı ABD’nin başını ağrıtıyor: İtibarımız kalmadı!

Yakın tarihin en büyük diplomatik başarılarından biri olarak görülüyordu ancak bir imzayla tarih oldu. 2015’te imzalanan İran’la nükleer anlaşmadan çekilen Trump yönetimi büyük bir belirsizlik yarattı. 2011-2013 arasında Ulusal Güvenlik Konseyi’nin İran Direktörü olan Richard Nephew, imzalanan nükleer anlaşmanın mimarı olarak gösteriliyor. Yaptırımların geliştirilmesinden sorumluydu, onun tavsiyeleri doğrultusunda Obama 6 yeni yaptırım kararnamesi imzaladı. 2013-2015 arasında dışişleri bakanlığı yaptırımlar koordinatör yardımcısıydı. 2013-2014 yıllarındaysa İran’la nükleer müzakereleri yürüten ekibin lider yaptırım uzmanıydı.

Nephew, Trump'ın kararıyla ilgili "Nükleer anlaşmanın, alternatiflere kıyasla Amerikan çıkarlarına daha uygun olduğunu düşünüyorum. İran’ın nükleer programını yeniden başlatmasını engellemek için... Ayrıca uluslararası toplumun desteğini de almış bir anlaşmaydı. Anlaşmadan çekilmenin işleri daha kötü hale getireceğini düşünüyorum." dedi.

İTİBARIMIZ KALMADI

Bundan sonrası için olabilecekler hakkında konuşan Nephew "​Birincisi, İranlılar nükleer programlarına yeniden başlayabilir. 2-3 ay gibi bir süre içerisinde kolayca silah geliştirebilirler. İkincisi, sorunu çözmek için artık fazla bir uluslararası destek bulamayacağız. Çünkü artık anlaşma bozan bir ülke olarak görülüyoruz. Bence İran’la daha kötü bir duruma doğru ilerliyoruz, artık yanımızda müttefiklerimizin desteği de yok. Fazla bir itibarımızın kaldığını söyleyemem, büyük zarar gördü. Mesele anlaşma yapamamamız değil, o anlaşmaları siyasi sürece kurban vermemiz. Başka ülkelerde de benzer problemler var ama bizim siyasi sistemimiz daha çok kutuplu. Bu açıdan bakacak olursak, tüm bu yaşananlar anlaşmaların sürdürülebilirliği fikrine zarar veriyor. “Bu yönetim anlaşmayı yapıyor, diğer yönetim ne der?” diye düşünüyorsunuz." açıklamasında bulundu.

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