21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt'un doğusu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt'un doğusu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 

İstanbul: Parçalı bulutlu 26 

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 29 

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 

 

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