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İlker Başbuğ aday olacak mı? cevap verdi

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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İYİ Parti’den milletvekili adayı olacağına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.
İlker Başbuğ aday olacak mı? cevap verdi
İlker Başbuğ aday olacak mı? cevap verdi İlker Başbuğ aday olacak mı? cevap verdi İlker Başbuğ aday olacak mı? cevap verdi

Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala partiler ve popüler isimlerle ilgili iddialar da havada uçuşuyor.

Bunlardan biri de İlker Başbuğu ile ilgili. İYİ Parti Büyükçekmece Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Akpınar, Twitter hesabı üzerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un İstanbul ikinci bölgeden aday olacağını yazdı.

Akpınar, "İlker Başbuğ Paşa İYİ PARTİ istanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı olmustur. Hayirli olsun" ifadelerini kullandı.

BAŞBUĞ'DAN AÇIKLAMA

Akpınar'ın iddiası sosyal medyanın önemli gündem maddeleri arasına girerken İlker Başbuğ'dan sabah saatlerinde açıklama geldi. Sosyla medya hesabından bir mesaj yayınlayan Başbuğ, milletvekili adaylığıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmasığını duyurdu.

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